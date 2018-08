TASR

Veľvyslanec Kmec: Slováci v USA si udržiavajú tradície

Kmec pripomenul, že v USA sú tri skupiny, respektíve generácie slovenských prisťahovalcov. Prvou sú tí, ktorí išli za veľkú mláku koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Washington 19. augusta (TASR) – Vplyv strednej Európy je cítiť a vidieť po celých Spojených štátoch. Krajania žijúci v USA si slovenské tradície udržiavajú a dokonca aj tí, ktorí sú už druhou alebo treťou generáciou a na svoje korene postupne zabudli, sa opäť pýtajú a zisťujú. Pre TASR to povedal slovenský veľvyslanec v USA Peter Kmec pri príležitosti svojho končiaceho sa funkčného obdobia vo Washingtone.

"Táto generácia sa postupne asimilovala a integrovala, takže druhá, tretia generácia už často aj zabudla na tie svoje korene a často sa nám stáva, že opäť hľadajú tie korene, pýtajú sa informácie o miestach na Slovensku, kde sa narodili ich predkovia, zaujíma ich, ktoré miesta na Slovensku by mohli navštíviť. Takže je tam určitý návrat ku koreňom," uviedol Kmec.

Druhou skupinou boli desaťtisíce politických utečencov z obdobia komunizmu, ktorí sa usadili na rôznych miestach po celých Spojených štátoch. Treťou skupinou sú novodobí emigranti, ktorí prišli po páde komunizmu a otvorení hraníc za študijnými a pracovnými príležitosťami. "Vtedy boli USA dosť otvorené, najmä v 90. rokoch. Takže je tu aj mladá imigrácia, či už je to skupina slovenských profesionálov, ktorí sa etablovali v rôznych finančných inštitúciách, súkromných spoločnostiach, vo vede a výskume. Potom sú tu imigranti, ktorí si hľadajú rôzne príležitosti v súkromnom sektore. Najväčšia koncentrácia je v oblasti New Yorku, New Jersey, takže tam cítiť tú silu Slovákov z tých 90. rokov," povedal diplomat.

Slováci v USA nezabúdajú na svoje korene a radi sa pridŕžajú slovenských tradícií a najmä slovenskej kuchyne. Združujú sa v rôznych spolkoch, organizujú výučbu slovenčiny a stretávajú sa na rôznych podujatiach. Najmä v lete sa takmer každý víkend koná niekde slovenský festival alebo medzinárodný festival, na ktorom predstavujú svoje tradície aj Slováci. V sobotu bol jeden v meste Owensboro v štáte Kentucky, na budúci víkend sa uskutoční 28. ročník Slovenského festivalu v meste Detroit, kde organizátori očakávajú až šesť tisíc účastníkov.

Kultúrne a spoločenské podujatia pravidelne usporadúva aj slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone a stretávajú sa tam rôzne vekové skupiny – mladí, ktorí prišli na štúdium, aj seniori, ktorí už ledva vyslovia slovenské slovíčko, no pamätajú si, že ich babka prišla zo Slovenska.

"Ten vplyv Slovákov tu prebiehal desaťročia a často to cítiť, keď človek príde do tých komunít, tak oni si udržiavajú niektoré svoje zvyky. Amerika si preberá od tých komunít určité tradície. Nemusí to byť úplne čistá slovenská tradícia, často sú to zmiešané tradície povedzme s Čechmi, Poliakmi aj Maďarmi, ale je to vždy taký ten nádych strednej Európy, takže aj keď prídete do niektorých častí Ameriky, cítite tú strednú Európu," uviedol Kmec a dodal, že práve preberanie pozitívnych prvkov od prisťahovalcov z celého sveta robí Spojené štáty silnými.