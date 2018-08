TASR

Dnes o 13:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rusnák dvoma gólmi v nadstavení zariadil triumf Salt Lake v MLS

Rusnák prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč za Argentínčana Pabla Ruiza v 39. minúte a jeho chvíle prišli v úplnom závere duelu.

Albert Rusnák, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Houston 19. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák bol ústrednou postavou sobotňajšieho duelu zámorskej MLS v Houstone. Dvoma gólmi v nadstavenom čase zariadil triumf svojho tímu Real Salt Lake nad domácim Dynamom 2:1.

Rusnák prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč za Argentínčana Pabla Ruiza v 39. minúte a jeho chvíle prišli v úplnom závere duelu. Najskôr v 93. minúte zmazal jednogólové manko a v desiatej minúte nadstavenia z pokutového kopu rozhodol o zisku troch bodov pre svoj tím. Ten sa vďaka tomu posunul na štvrtú priečku Západnej konferencie súťaže. Istú účasť v play off má prvých šesť mužstiev.

"Je to skvelé, ale nemuseli sme sa tak dlho trápiť," povedal v pozápasovom rozhovore Rusnák. "Zápas sme mohli mať pod kontrolou už v prvom polčase, mali sme šance, no musíme ich premieňať. Bojujeme o play off a je výborné, že sme konečne pretrhli negatívnu sériu na ihriskách súperov. Som rád za dva zásahy, ale je jedno kto dá góly, najdôležitejšie sú tri body."

Real Salt Lake zaznamenal iba druhý triumf na ihriskách súperov v prebiehajúcej sezóne. Rusnák má na konte celkovo sedem gólov v 24 stretnutiach.