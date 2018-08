TASR

V Dunajskej Strede pribudne nová stredná odborná škola

Zatiaľ sa otvárajú odbory pekár, mäsiar, výroba potravín, podnikanie v remeslách a službách, cukrár – kuchár.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Dunajská Streda 19. augusta (TASR) – V meste Dunajská Streda vznikne v septembri nová stredná odborná škola. V jednom krídle Základnej školy Zoltána Kodálya so samostatným vchodom začne vyučovať Súkromná stredná odborná škola Adventim v maďarskom a slovenskom jazyku aj niekoľko odborov nedostatkových profesií. V súčasnosti sa zariaďujú a upratujú učebne.

Riaditeľka SSOŠ Adventim Andrea Olejníková sa vyjadrila, že zatiaľ sa otvárajú odbory pekár, mäsiar, výroba potravín, podnikanie v remeslách a službách, cukrár – kuchár. „Pre žiakov, ktorým sa nepodarí nejakým spôsobom ukončiť základnú školu, ponúkame odbor stavebná výroba – dvojročník. Žiaci môžu prestupovať až do 15. septembra. Boli by sme radi, keby sme otvorili tri – štyri triedy plus diaľkové štúdium. Myslíme si, že v prvom roku by to bol úspech,“ vyjadrila sa.

Ako uviedla samospráva mesta, škola sa zameriava na potravinárske odbory, pretože potravinársky priemysel bol kedysi rozhodujúcim odvetvím na Žitnom ostrove. Veľký dôraz sa bude klásť na duálne vzdelávanie. Očakávajú aj žiakov, ktorí pre zrušenie Súkromnej strednej odbornej školy na Trhovisku nemohli pokračovať v štúdiách. V novej škole bude vyučovať aj niekoľko učiteľov zrušenej školy.