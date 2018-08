TASR

Dnes o 07:36 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Michalovce získali doma proti Senici prvý bod v sezóne

Oba tímy mali niekoľko šancí na to, aby si zo zápasu odniesli plný bodový zisk.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Michalovce 18. augusta (TASR) - Michalovce chceli veľmi vyhrať a súperovi na začiatku nedali dýchať, postupne však ich aktivita slabla.

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 1:1 (1:1) Góly: 9. Žofčák - 27. Azankpo. Rozhodovali: Smolák – Pozor, Jekkel, ŽK: Carrillo - Solano, 1316 divákov. Zostavy a striedania: MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Kavka, Carrillo, Beskorovajnij - Grič - Diarra (65. Regáli), Žofčák Turík, Vaščák (75. Iloski) - Kurminowski (57. Sulley) FK Senica: Taborda – Herrera (57. Solano), Otrísal, Dias, Kotula – Zezinho (86. Krč), Nirennold, Tesija – Castaňeda (77. Celis), Azankpo, Asmah

Prvý polčas priniesol pútavý futbal, v ktorom nebola núdza o zaujímavé momenty. Michalovčania sa chceli odraziť z dna tabuľky a na ich hre to bolo poznať. V 7. minúte ešte ich kapitán Igor Žofčák strieľal tesne vedľa, v 9. minúte však po nepresnom pouse Turíka získal loptu a prestrelil brankára Tabordu - 1:0.

Michalovčania boli pri chuti, o druhý gól sa snažili nakopávanými loptami i kombináciou, no ich ofenzívna aktivita postupne utíchla. Seničania sa dlho nevedeli dostať do šance, ňou nebola ani nevýrazná hlavička Azankpa, no v 27. minúte gólovo udreli. Po autovom vhadzovaní unikol obrane domácich práve Azankpo a prekonal brankára Kiru - 1:1.

Hostí gólový moment osmelil a jeho autor mohol krátko na to pridať aj druhý gól, v takmer ideálnej pozícii pred Kirom sa však pošmykol. V 38. minúte neuspel ani jeho spoluhráč Castaňeda, ktorý sa uvoľnil v šestnástke, ale radosť mu zmaril michalovský brankár. V prvom polčase už diváci ďalší gól nevideli, šance Diarru, Vaščáka či Žofčáka zostali nevyužité.

Skóre sa nezmenilo ani v 51. minúte, keď Azankpo strelou po rýchlom brejku nechal vyniknúť pohotového Kiru. Hostia sa v druhom dejstve zamerali na pozornejšiu obranu a rýchle brejky, s ktorými mal ich súper problémy. V 58. minúte sa do sľubnej šance dostal Castaňeda, ľavačkou však trafil iba bočnú sieť.

Seničanov mohol nasmerovať k cennému víťazstvu Azankpo v 73. minúte, keď si elegantne zasekol obrancu, ale Kiru neprekonal. Oba tímy chceli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, brankári boli neustále v strehu, ale nerozhodný stav vydržal až do konca. Domáci Michalovčania síce získali prvý bod v sezóne, naďalej však ostávajú na poslednom mieste tabuľky.

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Začiatok zápasu bol z našej strany dobrý, prvých dvadsať minút sme hrali to, čo sme chceli. Išli sme do vedenia, no potom sme inkasovali gól z prvej strely na bránku. Mali sme dostatok možností streliť druhý gól, ale v šestnástke nám chýbala rozvaha."

"V druhom polčase sme prepadávali v obrane, súper mal po jednoduchých prihrávkach viaceré šance. Potrebujeme skvalitniť hru najmä v súperovej šestnástke."

Frederico Ricardo, tréner FK Senica: "Oba tímy chceli body. My sme boli v úvode zápasu zaskočení, potom sme to však vyrovnali. Neskôr si oba tímy vytvorili mnoho šancí, no nepremenili sme ich. Z Michaloviec si odnášame jeden bod. Berieme ho, ale myslím si, že sme mohli mať aj tri."