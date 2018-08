TASR

Dnes o 07:36 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Podbrezová si poradila so Zlatými Moravcami zdanlivo ľahko

Napriek jasnému skóre o víťazovi nebolo od začiatku jasné, Zlaté Moravce hrali s Podbrezovou vyrovnanú partiu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Branislav Račko

Podbrezová 18. augusta (TASR) - Diváci v Podbrezovej nemali o akciu núdzu, aktívni boli tak domáci ako aj hostia.

FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 3:0 (1:0) Góly: 14. Viazanko, 54. Breznaník, 70. Viazanko. Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Kováč, ŽK: Sedláček, M. Mikuš – Duga, Udeh, Orávik, Ďubek, 1021 divákov Zostavy a striedania: FK Železiarne: Kuciak – Magda, M. Baran, M. K. Bartoš, Turňa – Obročník (73. Krivák), Sedláček –Viazanko (87. Bernadina), Breznaník, M. Mikuš – Njire (62. Wiezik) FC ViOn: Krnáč – Čögley, Udeh (80. Chren), Banovič, Brašeň – Orávik, Richtárech (46. Casado), Duga (61. Ľ. Urgela), Paixao da Silva, Dimitrijevič - Ďubek

V úvode hrozili najmä domáci futbalisti, dvom centrom Viazanka chýbala presnosť. Tutovka sa naskytla v desiatej minúte Mikušovi, no z hranice penaltového bodu mieril vedľa. Úspech slávil až dlhý center na Viazanka, ktorý si pekne nabehol do šestnástky z pravej strany a excelentne zakončil do vnútornej vzdialenejšej žrde, odkiaľ si lopta našla cestu do bránky.

Potom prevzal iniciatívu ViOn. Po centri Čögleya hlavičkoval Ďubek tesne vedľa. Vzápätí pohrozili 'Železiari'. Po centri Magdu mal pred sebou prázdnu bránku Breznaník, ale z uhla prepálil. V rušnom a zaujímavom polčase si tisícka divákov nemohla sťažovať na nedostatok vzruchu a šancí.

Hostia mohli vyrovnať dvakrát Dimitrijevičom, ktorý najprv vo vyloženej možnosti z päťky prestrelil a o pár minút ho vychytal výborný brankár Kuciak. Pred prestávkou ešte Breznaník z diaľky potrápil gólmana Krnáča. Zlatomorovčania pohrozili po priamom kope Orávika a hlavičke Banoviča, proti bol opäť pozorný Kuciak.

Začiatok druhého polčasu patril hosťom. Hýrili aktivitou, ale pykali po nevinnej situácii v 54. minúte. Kuciak odkopával loptu, našiel na pravej strane Njireho, ten si poradil v súboji s protihráčom, posunul loptu na Viazanka, ktorý našiel pred bránkou voľného Breznaníka a skúsený futbalista Podbrezovej v šestnástke nezaváhal – 2:0.

Táto situácia ViOn vykoľajila a pykal. V 70. minúte dostal do brejku dobrú loptu Viazanko, postupoval sám na bránku a vychutnal si Krnáča – 3:0. Duel sa potom prakticky už iba dohrával, náznaky šancí pokryli na oboch stranách gólmani.

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Veľmi dobre nám fungovala ofenzíva, ale iba prvých dvadsaťpäť minút. Dali sme gól a mohli sme pridať aj ďalšie. Potom prevzal iniciatívu súper a bol veľmi nepríjemný. V tom čase sme mali aj šťastie a vďaka výbornému Kuciakovi sme neinkasovali."

"V druhom polčase defenzíva pracovala na jednotku až na jednu nevyužitú šancu Ďubeka. V ofenzíve to už fungovalo dobre, mali sme príležitosti a ďalšie dve sme aj využili. Nebol to však jednoduchý zápas. Súper bol nepríjemný, má svoju kvalitu a tieto tri body sa nerodili ľahko. Žiaľ Leško nemohol nastúpiť pre vysoké teploty."

Juraj Jarábek, tréner ViOnu: "Videli sme výborné stretnutie, oba tímy chceli hrať futbal. Kto neprišiel na štadión, môže banovať. V prvom polčase sa striedali šance na oboch stranách. Škoda gólu Viazanka na 1:0. Inkasovali sme po našich chybách. My musíme byť úspešnejší v koncovke. Mali sme veľa šancí, ale nevyužili sme ich. To nás stálo dnes aspoň bod."

"Domáci si za premenené šance zaslúžili vyhrať. My sme nehrali špatne, ale za držanie lopty či za futbalovú krásu sa nevyhráva. Podbrezová bola efektívna, preto má tri body."

Miroslav Viazanko, autor dvoch gólov Podbrezovej: "Som veľmi spokojný. V prvom rade ma teší víťazstvo, získali sme dôležité tri body. Verím, že budeme v týchto výhrach pokračovať. Som rád, že som k tejto prispel dvoma gólmi, ale predovšetkým ma teší, že sme neinkasovali, lebo defenzíva je pre nás prvoradá. Pozitívom je, že sme dali až tri góly. Boli sme efektívni, využili sme naskytnuté príležitosti."