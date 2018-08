TASR

Na odovzdávaní cien MTV Video Music Awards si uctia Arethu Franklinovú

Franklinová zomrela vo štvrtok 16. augusta vo veku 76 rokov na rakovinu pankreasu. Skonala doma v americkom meste Detroit v štáte Michigan.

Soulová speváčka Aretha Franklinová. — Foto: TASR/AP

New York 18. augusta (TASR) - Organizátori odovzdávania cien MTV Video Music Awards, ktoré sa bude naživo vysielať v pondelok z New Yorku, si plánujú uctiť odkaz zosnulej americkej soulovej speváčky Arethy Franklinovej a hľadajú spôsob, ako to správne urobiť.

Výkonný producent toho programu na hudobnej stanici MTV Jesse Ignjatovic povedal v piatok pre tlačovú agentúru Associated Press (AP), že tím "pracuje na množstve rôznych možností".

Ignjatovic uviedol, že hľadá "tú pravú atmosféru a toho pravého umelca", aby kráľovnej soulu vzdali poctu správnym spôsobom.

Producent dodal: "Či už to bude hudobné vystúpenie alebo hovorené slovo, bude to niečo zásadné a urobené tak, aby to vyvolalo tú správnu atmosféru, veď ide o Arethu Franklinovú."

Odovzdávanie cien MTV Video Music Awards sa bude konať v koncertnej sále Radio City Music Hall v Rockefellerovom centre v New Yorku.

Franklinová počas svojej dlhej kariéry získala 18 cien Grammy vrátane tej za celoživotný prínos. V roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rokenrolovej siene slávy. V roku 2005 jej udelili Prezidentskú medailu slobody - najvyššie civilné vyznamenanie v USA. V roku 2009 spievala na inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu.

Pohreb Franklinovej sa uskutoční 31. augusta v jej rodnom Detroite.