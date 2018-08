TASR

Spanilú jazdu centrom Michaloviec absolvovalo 2500 motorkárov

Pripravené boli tiež piate oficiálne majstrovstvá v hode mobilom do diaľky.

Na snímke motocyklisti prichádzajú na Námestie Osloboditeľov v Michalovciach 17. augusta 2018. — Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 17. augusta (TASR) – V centre Michaloviec absolvovalo v piatok podvečer spanilú jazdu približne 2500 motorkárov. Ide o jednu z častí programu viacdňového Medzinárodného motozrazu Sveta motocyklov. Pre TASR to uviedol jeden z organizátorov podujatia Michal Tvrdý.

Hlavný stan majú milovníci dvojkolesových tátošov na Zemplínskej šírave. Motozraz začal už vo štvrtok (16.8.), kedy sa na nočnej jazde zúčastnilo viac ako 1200 motorkárov. "Máme pripravený bohatý program, ktorý je, myslím si, pre každého zaujímavý. Dá sa to rozdeliť tak, že štvrtok je vyslovene pre motorkárov, ktorí sú zo všetkých kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Piatok je už aj pre ostatných návštevníkov a sú pripravené koncerty tých najlepších kapiel, ako Polemic, Heľenine oči, Konflikt či Kabát revival. Pomedzi to máme súťaže s dobrými cenami a tombolu o skúter," priblížil Tvrdý.

Súčasťou piatkového programu bola okrem iného aj preventívna akcia realizovaná v súčinnosti s políciou či záchrannými zložkami. Pripravené boli tiež piate oficiálne majstrovstvá v hode mobilom do diaľky. V sobotu (18.8.) začínajú už o 10.00 h výstavou historických vozidiel. "Ideme do obce Bracovce, kde je dopravné ihrisko a budú tam detičky z okolitých dedín aj danej obce. Budú tam ukážky, skúšky, jazdy zručnosti a pokračujeme koncertmi, súťažami a pod.," spomenul Tvrdý.

Podujatie sa podľa jeho ďalších slov stalo už kultovým. "Ľudia si ho plánujú tak, aby ho mohli navštíviť, pretože to je na viac dní, kedy to spoja aj s dovolenkou a cestujú a postupne sa tie partie a známi stretávajú v rôznych mestách a nakoniec skončia na Šírave," priblížil. Oceňuje, že sa môžu prezentovať aj iným spôsobom. "Ukazujeme inú tvár," spomenul v tejto súvislosti napr. možnosť darovania krvi. "Týchto darcov pribúda, čo je potešujúce a dostávajú za to pamätný symbolický odznak, ktorý má pre nich obrovskú cenu," poznamenal.

"Zatiaľ sa nám na motozraze darí a hlavné je to, že máme dobré počasie a všetko prebieha bezpečne bez nejakých nehôd, konfliktov a veríme, že takto to pôjde až do samého záveru," povedal Tvrdý s tým, že všetkých zaregistrovaných účastníkov celého podujatia je v tomto roku približne 12.500.