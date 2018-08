TASR

Dnes o 14:43 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mika chce v Bratislave rozšíriť električkové trasy a postaviť nové PKO

Dosiahnuť chce rozšírenie električkových radiál zo Zlatých pieskov do Vajnôr, z Dúbravky do centra Bory s možnosťou predĺženia až do automobilky Volkswagen a Devínskej Novej Vsi.

Na snímke bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika počas stretnutia s médiami v Sade Janka Kráľa 3. júna 2018 v Bratislave. Václav Mika bude kandidovať na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. augusta (TASR) – Nezávislý kandidát na primátora Bratislavy Václav Mika chce v prípade víťazstva v novembrových komunálnych voľbách presadzovať budovanie nových električkových radiál, zriadenie Národného parku Bratislavy či spustenie projektu na vybudovanie nového celomestského kultúrneho stánku PKO 2020. Vyplýva to z jeho volebného programu, ktorý predstavil na piatkovej tlačovej konferencii.

Mika chce, aby z jeho programu bolo cítiť, že byť Bratislavčanom je výhodné. "Na prvom mieste musia byť riešenia pre ľudí. Som presvedčený, že v tých 12 tézach, ktoré program obsahuje, sa riešenia nachádzajú. Je dôležité, aby mesto projekty realizovalo, vedelo spolupracovať a bolo transparentné," uviedol pre TASR. Bývalý generálny riaditeľ RTVS ako prioritu po nástupe do funkcie vidí dobudovanie električkovej trate na koniec Petržalky po Janíkov dvor, pre tento projekt plánuje prijať aj krízový plán.

Dosiahnuť však chce aj rozšírenie električkových radiál zo Zlatých pieskov do Vajnôr, z Dúbravky do centra Bory s možnosťou predĺženia až do automobilky Volkswagen a Devínskej Novej Vsi. Presadiť chce aj realizáciu novej železničnej stanice Filiálka, záchytných parkovísk, budovanie cyklistických radiál či zavedenie jednotnej parkovacej politiky. V oblasti životného prostredia chce dosiahnuť zriadenie Národného parku Bratislavy, zavedenie systémovej starostlivosti o zeleň či zníženie vizuálneho smogu. "Jediná odpoveď na klimatické zmeny v meste je zeleň. Preto ambícia udržovať a budovať zeleň je zrejmá," povedal Mika, ktorý chce, aby sa Bratislava stala najzelenším hlavným mestom.

V oblasti územného plánovania a mestského rozvoja chce zriadiť Inštitút strategického rozvoja mesta. Prijať plánuje moderný územný plán, koncepciu riešenia ekologických záťaží či posilniť postavenie hlavného architekta mesta. Zaviesť chce mestskú bytovú politiku, budovať nájomné a štartovacie byty či rozšíriť kapacity vo verejných sociálnych zariadeniach. Vytvoriť plánuje aj post ombudsmana pre seniorov a znevýhodnených občanov. V kultúre sľubuje spustenie projektu na vybudovanie nového celomestského kultúrneho stánku PKO 2020, obnovenie amfiteátra pod Devínom, vytvorenie Slovenského domu pre turistov či vybudovanie múzea železnej opony.

V prípade financovania chce presadzovať zvýšenie príjmu z podielových daní pre hlavné mesto či vytvorenie samostatnej kapitoly hlavného mesta v štátnom rozpočte. Mika navrhuje aj viacero riešení pre takzvané inteligentné mesto. Zvýšiť plánuje finančné ohodnotenie mestským policajtom či vytvoriť mestské záchytné izby. Deklaruje zavedenie nových protikorupčných opatrení i vytvorenie Rady mimovládnych organizácií. "Program nie je všeliek, ale dáva priestor tvoriť a pracovať od prvého dňa. Som vyznávačom teórie, že štart je dôležitý, ten bude určovať výsledok," podotkol Mika.