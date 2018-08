Dominika Dobrocká

Vyznanie pôrodníka Martina mamičkám si získalo celý slovenský internet. Prečíťať by ste si ho mali aj vy

Kedy je žena najkrajšia? Po prečítaní týchto slov to zistíte.

— Foto: Facebook/MUDr. Martin Krč

MYJAVA 17. augusta - Žena je stvorenie krehké, no neuveriteľne silné. Mnohé sa však nepovažujú, aj napriek všetkému, čo ich v živote postretlo, za dostatočne krásne a schopné. Je to obrovský omyl. Kedy je však žena najkrajšia? Nie je to ani, keď má „násť“, ani keď má dokonalý mejkap a outfit. Mladý gynekológ a pôrodník MUDr. Martin Krč pred rokom na svojom facebookovom profile zverejnil slová, ktoré stisnú srdce každému, kto si ich prečíta. On až po dlhoročnej praxi pochopil, kedy je žena naozaj najkrajšia.

Jeho príspevok začal s opísaním situácie v ten onen pracovný deň. „...dnes bol náročný deň, 4 operácie za mnou, na čakačke ešte jedna rodička… ani neviem ako, no bolo už niečo okolo pol siedmej a schyľovalo sa k samotnému pôrodu. Unavený a zničený. Pôrod vďaka pripravenej rodičke prebehol na výbornú, pre mňa v podstate do vtedy bežná rutina,“ napísal. Ťažký deň pánovi doktorovi dal zabrať, čím sa už v predošlom vyjadrení priznal. V tento deň, po tomto pôrode sa však v jeho živote odohrala obrovská vec.

Samozrejme, že si rodičia v dnešnej dobe okamžite fotia svojho malého anjelika, ktorý práve prišiel na svet. Ani táto mamička nebola výnimkou a vtedy to prišlo. „Počas cvakania mobilom a plnením pamäte obrázkami malého človeka som spozornel pri jednej vete. Nová mamina povedala: nefoťte ma, ja som škaredá… na to jej sestrička s malým na rukách pohotovo odpovedala: nemáte pravdu, práve dnes a práve teraz ste najkrajšia,“ píše sa ďalej.

Práve tento nevinný rozhovor, no obrovské slová Krčovi utkveli v pamäti a pochopil. „Táto veta ma úplne dostala, skončila rutina a konečne som pochopil. Nikdy som nevedel odpovedať na otázku, kedy je žena najkrajšia. Nevedel som to ani vtedy, keď sa mi narodili moji dvaja vajčiaci, priznávam. Dnes už to viem… Je to vtedy, keď na tvári poznačenej bolesťou a čelom mokrým od kropají potu, po absolútnom vyčerpaní príde úsmev, keď matka prvýkrát uvidí svoje dieťa. Keď uvidí to, čo dovtedy cítila len ona a pre koho bude dýchať zvyšok svojho života,“ napísal nádherné vyznanie všetkým ženám pán doktor Krč. Na záver sa nezabudol za tento deň poďakovať.