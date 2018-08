TASR

Arriva v Nitre predĺži prevádzkové hodiny pred začiatkom školy

Obchodné miesto na autobusovej stanici v Nitre bude v priebehu pracovných dní otvorené od 7.00 h do 18.30 h a v nedeľu od 8.00 h do 18.30 h.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nitra 17. augusta (TASR) - Obchodné miesta Arriva v Nitre rozšíria od pondelka 20. augusta prevádzkové hodiny pre cestujúcich. Vybaviť si novú čipovú kartu, dobiť kredit, predĺžiť zľavu, kúpiť cestovný lístok i získať informácie o poskytovaných službách budú môcť záujemcovia počas pracovných dní aj víkendov dlhšie.

„Predĺžením otváracích hodín vychádzame v ústrety požiadavkám cestujúcich. Zároveň chceme zjednodušiť nákup čipových kariet na konci prázdnin a začiatku školského roka,“ povedal Juraj Kusy, generálny riaditeľ Arriva Nitra.

Obchodné miesto na autobusovej stanici v Nitre bude v priebehu pracovných dní otvorené od 7.00 h do 18.30 h a v nedeľu od 8.00 h do 18.30 h. Na obchodnom mieste Tržnica v Nitre si môžu cestujúci vybaviť potrebné formality od 8.00 h, otváracie hodiny budú cez pracovné dni predĺžené až do 19.30 h, v sobotu do 18.30 h. Počas štátnych sviatkov budú obchodné miesta zatvorené. Na autobusovej stanici si môžu cestujúci kúpiť aj cestovné lístky na diaľkové linky a vlaky Arriva Express. „Ak cestujúci potrebujú len dobiť čipovú kartu, môžu tak urobiť aj v zmluvných trafikách,“ uviedol Kusy.