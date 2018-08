TASR

Pre zákazníkov je blízkosť predajní potravín dôležitá

Pri doplnkových nákupoch je blízkosť predajní jedným z najdôležitejších faktorov pre výber predajného miesta.

— Foto: Terno

Bratislava 17. augusta (OTS) - Potvrdzujú to prieskumy spoločností GfK a Simply5, júnový summit NACS Convenience Summit Europe 2018 v Londýne, ako aj fanúšikovia spoločnosti Terno na Facebooku. Doplnkové nákupy, so zameraním na čerstvé potraviny, sú pre domácnosti žijúce na Slovensku najsilnejším nákupným zámerom z hľadiska frekvencie nákupov. Pomer takýchto nákupov je výrazne vyšší v predajniach Terno.

Odborníci z celého sveta sa počas júnového summitu NACS Convenience Summit Europe v Londýne venovali kľúčovým trendom v maloobchode. Upozornili, že popularita častých doplnkových nákupov neustále rastie. Tieto údaje potvrdzujú aj prieskumy spoločností GfK a Simply5 realizované pre spoločnosť TERNO na Slovensku, podľa ktorých tvoria až 48 % zo všetkých nákupov práve frekventované doplnkové nákupy do domácnosti, so zameraním najmä na čerstvé potraviny. Minimálne raz za týždeň ich vykoná až 70 % zákazníkov. TERNO má v doplnkových nákupoch pre rodinu nadpriemerné zastúpenie, v Bratislavskom kraji dokonca dvojnásobné v porovnaní s priemerom slovenského maloobchodu. Hlavnými kritériami pri výbere predajne na doplnkový nákup sú blízkosť, pohodlie pri nakupovaní, rýchlosť nákupu, overená slovenská kvalita a stále výhody pre verných zákazníkov. Najčastejšie si zákazníci dopĺňajú chýbajúce potraviny zo segmentu chleba a pečiva, ovocia a zeleniny či z radov mliečnych výrobkov.

Dôležitým faktorom pri výbere reťazca, v ktorom zákazníci zrealizujú svoj nákup, je aj blízkosť. Zákazníci si dnes vážia svoj voľný čas. Radi ho trávia v spoločnosti svojich blízkych pri zaujímavých voľnočasových aktivitách. Čas, ktorý sú ochotní tráviť pri nakupovaní bežných potravín, klesá. Túto skutočnosť potvrdili aj facebookoví fanúšikovia spoločnosti Terno. Od 3. do 12. augusta 2018 sa mohli zapojiť do online prieskumu, ktorý vyplnilo až 448 z nich. Terno sa fanúšikov pýtalo, akú vzdialenosť sú ochotní prejsť peši za doplnkovým nákupom do domácnosti. Takmer 57 % respondentov je ochotných ísť pešo maximálne 10 minút. V prípade, že sa predajňa nachádza vo vzdialenosti väčšej ako 800 metrov, navštívilo by ju len 11 % opýtaných.

(Foto: Terno)

„Na základe podrobného skúmania trhu a potrieb našich zákazníkov sme nastavili novú komunikáciu značky Terno. Vyzdvihujeme v nej blízkosť predajní Terno, ktoré sa nachádzajú pri domovoch našich zákazníkov. Tí si tak môžu kedykoľvek „odbehnúť“ a doplniť chýbajúce základné potraviny pre svoju rodinu a blízkych,“ hovorí Stanislav Čajka, generálny riaditeľ spoločnosti Terno a dodáva: „Našim cieľom je ponúknuť rýchly a pohodlný doplnkový nákup so zameraním na čerstvé, zákazníkmi obľúbené potraviny do domácnosti.“ Prvých 20 predajní Terno prešlo v poslednom období plánovanou vizuálnou zmenou, ktorá ich zastrešila pod jednu značku. Do zmien spoločnosť doteraz investovala 750-tisíc eur. V projekte plánuje Terno pokračovať. Už na jeseň pribudne ďalších 20 predajní. Cieľom zmeny je uľahčiť zákazníkom orientáciu, aby vedeli vo svojom okolí identifikovať najbližšie predajne Terno jednoducho. V blízkosti domovov tak nájdu široký sortiment štandardných, overených potravín za rozumnú cenu.