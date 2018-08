Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Český tínedžer pokračuje v Baťovej tradícii. Úspech mu priniesli ručne vyrábané „farmárky“

Mladý Václav sa po tvrdej rane osudu nevzdal a splnil si svoj obrovský sen. Rozhodol sa ísť v šľapajách Tomáša Baťu.

— Foto: vasky.cz

LHOTA 19. augusta - Václav Staněk je mladý muž, ktorý už ako tínedžer vedel, akou cestou sa bude uberať. Chcel podnikať, avšak na založenie firmy si musel počkať do dovŕšenia 18-tich rokov. Predtým, ako sa vydal po stopách slávneho Tomáša Baťu, venoval sa behu. Úspešnú športovú kariéru ukončili lekári, keď Václavovi diagnostikovali cukrovku. Len pár mesiacov po tomto zistení sa mu podarilo stať sa absolútnym víťazom súťaže „Rozjezdy“ a dostal na rozbeh svojho podnikania 250 000 českých korún. Obuvnícku dielňu má v obci Lhota, len niekoľko kilometrov od tehlových domčekov, ktoré pre viac ako storočím vybudoval sám pán Tomáš Baťa.

Zakladá si na poctivej, ručnej výrobe

Vo výrobni na pracovné topánky, ktorú vedie Václavov otec, sa nachádzajú skvosty z bývalej Baťovej fabriky. Najstaršia z mašín má neuveriteľných 85 rokov. Práve na toto miesto zavítal mladík, keď sa pred tromi rokmi rozhodol založiť si vlastnú značku topánok. „Vždy som mal problém nájsť kožené zimné topánky, ktoré by si mi páčili,“ vyjadril sa pre reflex.cz Václav, ktorý si zakladá na ručnej a poctivej výrobe. Topánky, ktoré vyjdú pod značkou Vasky, sú určené najmä pre mladú klientelu, ktorá dokáže oceniť moderný dizajn a kvalitné spracovanie.

Václav priebeh výroby netají a presný postup ručnej práce vysvetlil pre portál aktualne.cz. „Zvršok každej topánky sa vždy najprv ručne vyrezáva. Používame železné šablóny, ktoré priložíme ku koži a následne za pomoci stroja vysekávame konkrétne diely,“ opísal začiatok procesu Václav. Následne sa diely zošijú dokopy za pomoci šijacieho stroja a obrovskej zručnosti, ktorá je nevyhnutná a nutná. „Medzi spojené časti potom vložíte kopyto, aby topánka dostala správny tvar, prišijete pod to ešte stielku a obrúsite prečnievajúci materiál,“ vysvetli pre aktualne.cz mladý podnikateľ. Nakoniec sa už len prilepí podošva ku stielke a kvalitná ručná práca je na svete. Václav si potrpí na to, aby boli jeho topánky výsostne českým výrobkom a tak na zvršky napríklad používa hovädziu kožu získavanú z Otrokovic.

Príbeh Václava by mohol byť inšpiráciou pre mnohých. Ako však ale priznal, potreboval dostať pomyselnú facku, aby sa spamätal a zabrzdil. Mal na seba vysoké nároky a chcel byť najlepší za každú cenu. Už spomínaná cukrovka ho zabrzdila a vtedy si uvedomil, že je na čase prehodnotiť svoje priority. Odvtedy sa športu na profesionálnej úrovni vzdal a v plnom nasadení sa začal venovať svojej značke. Vsadil na pracovné topánky a topánky na bowling, ktoré sa stali predlohou pre kúsky z jeho dielne. Dnes sú jeho farmárky obľúbené a čoraz vyhľadávanejšie. Václav neľutuje ani jeden deň a to, čo mu život priniesol prijal s pokorou. „Atletikou by som sa v budúcnosti neuživil a verím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu,“ dodal pre aktualne.cz na záver.