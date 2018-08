TASR

Dnes o 12:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Festival v Starej Ľubovni je venovaný Židom a karpatským Nemcom

Organizátori si počas ročníkov robia akýsi vlastný výskum o tradičnej kultúre, histórii a etnológii a na jeho základe vznikajú tri umelecké sympóziá - divadelné, hudobné a výtvarné.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Marko Erd

Stará Ľubovňa 17. augusta (TASR) – Po siedmy raz sa v meste Stará Ľubovňa odohráva Komunitný festival súčasného divadla a umenia (UM UM). Dramaturgia celého multižánrového podujatia je postavená na skúmaní možnosti prepojenia súčasného umenia s históriou a tradíciami multietnického regiónu horného Spiša. Uviedol to jeden z organizátorov podujatia Martin Jakubčo s tým, že festival je venovaný divadlu, hudbe a výtvarnému umeniu a jeho cieľom je ísť priamo za divákom.

„Máme taký dramaturgický plán na päť rokov, pred dvoma rokmi sme sa venovali českej menšine, vlani to boli Rusíni, tento rok sú to Židia a karpatskí Nemci. Budúci ročník bude venovaný Rómom a o dva roky sa chceme pozrieť na Poliakov a Maďarov,“ priblížil Jakubčo. Organizátori si počas týchto ročníkov robia akýsi vlastný výskum o tradičnej kultúre, histórii a etnológii a na jeho základe vznikajú tri umelecké sympóziá - divadelné, hudobné a výtvarné.

Siedmy ročník festivalu UM UM vo svojom trojdňovom (17. – 19.8.) programe predstaví štyri autorské umelecké projekty vychádzajúce z tradícií a histórie miestnych Židov, karpatských Nemcov a Slovákov. Predstaví sa v nich 20 medzinárodných umelcov. Tí si pripravili predstavenie s prvkami imerzívneho divadla Svadba, ktoré sa bude konať na Námestí svätého Mikuláša a na železničnej stanici, a to pod vedením Mariky Smrekovej, zakladateľky festivalu. „Hudbu do tohto predstavenia, sound design do pripravovanej audio walk a tiež koncert imaginárneho folklóru pripravia umelci z hudobného sympózia pod vedením skladateľa a hudobníka Eliu Morettiho,“ doplnil Jakubčo, ktorý povedie výstavu súčasného výtvarného umenia Symposium Pictum ako štvrtý autorský projekt festivalu v spolupráci s kurátorom Adamom Vrbkom.

Program festivalu bude doplnený o dve divadelné predstavenia vybrané na základe otvorenej výzvy. Sú nimi inscenácia To je on Divadla mladých Kalorik a Eldorado z Bánoviec nad Bebravou a inscenácia Židovka divadelného súboru Columba z Topoľčian. „Obom inscenáciám, podobne ako festivalu, predchádzal výskum a sú dokumentárneho charakteru so snahou poukázať na pravdy slovenskej minulosti,“ upozornil Jakubčo s tým, že pripravené sú aj festivalové premietania venované trom tematickým filmom z obdobia po druhej svetovej vojne – Ida, Sanatorium na věčnosti a Habermannův mlýn.

Organizátorom festivalu je občianske združenie (OZ) UM UM spolu s OZ Naša Ľubovňa, miestnym centrom voľného času, Ľubovnianskou knižnicou, ďalšími partnermi a mestom Stará Ľubovňa, obcami Chmeľnica, Hniezdne, Ľubovnianskym múzeom a Gymnáziom Terézie Vansovej. Podrobné informácie o programe nájdu záujemcovia na stránke www.umumfestival.com.