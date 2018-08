TASR

Na bratislavský hotel premietali odkazy okupantom z roku 1968

Hotel Kyjev v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. augusta (TASR) – Odkazy okupantom inšpirované z autentických záberov z ulíc hlavného mesta v roku 1968 premietali vo štvrtok (16.8.) na hoteli Kyjev v Bratislave. Veľkoplošné premietanie bolo súčasťou kampane Nerozumieme, ktorej cieľom je priblížiť mladým ľuďom augustové udalosti spred 50 rokov.

Z prieskumov medzi mladými ľuďmi vyplýva, že na otázku, čo je to 21. august, odpovedajú, že nevedia. "Toto nás veľmi rozrušilo. Základom kampane je azbuka, keďže mnoho mladých ľudí už dnes nevie vôbec po rusky čítať nápisy. Azbuka v tom čase bola veľmi prítomná na našich uliciach," uviedol Marian Timoracký, partner spoločnosti Mark BBDO, ktorá kampaň vypracovala. Použili autentické fotografie a citáty, ktoré pretvorili modernejším spôsobom do bilbordov a webstránky. Zároveň oslovili známe osobnosti, ktoré ovplyvňujú mladšiu generáciu. "Veríme, že medzi mladými ľuďmi sa zvýši povedomie o tom, že čo je to 21. august a aké boli jeho dôsledky," dodal Timoracký.

"Považovali sme za potrebné vrátiť sa k takýmto výročiam. Podľa jedného z posledných prieskumov, ktoré sme robili na Slovensku, síce väčšina ľudí odsudzuje okupáciu, ale, bohužiaľ, je veľmi veľa mladých ľudí, ktorí o nej buď vedia veľmi málo, alebo takmer nič," vysvetlil Martin Bútora, čestný predseda Inštitútu pre verejné otázky, ktorý kampaň organizuje.

V čase okupácie mal 24 rokov. "Robili sme študentské noviny a keď sa to stalo, začal vychádzať jeden denník za druhým. My sme vydali dve čísla študentských novín. Prvé sa volalo Echo okupovaných vysokoškolákov a druhé Echo oslobodených vysokoškolákov. Bola to taká ironická prešmyčka. Ešte stále sme mali nádej, že to, čo sa spustilo nemusí byť stratené," dodal Bútora.

Kampaň podporil aj pamätník augustových dní Alois Bouda, ktorý 21. august prežil v Bratislave a bol tu svedkom viacerých tragických udalostí. "Keď sa ozvala paľba na Banskobystrickej ulici, rýchlo som vošiel do najbližších dverí. Schovávali sme sa tam viacerí. Prišiel k nám jeden muž a radil nám utekať hore schodmi, lebo strieľali aj do chodby. Keď som bežal, ozval sa rachot, do steny vedľa mňa sa zaryli tri guľky. Keby som utekal o meter doľava, už by som tento príbeh nehovoril," spomínal Bouda.