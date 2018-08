TASR

Trenčín nesmie po vyradení Feyenoordu podceniť Larnaku s legionármi

Poslednou prekážkou pre AS v kvalifikačnej časti EL je cyperský klub AEK Larnaka. Na rozdiel od Feyenoordu sa nepýši slávnym menom ani históriou, ale rešpekt vzbudzujú jeho výsledky v 3. predkole.

Na snímke hore Philip Azango (Trenčín) a Bart Nieuwkoop (Feyenoord) počas odvetného zápasu 3. predkola Európskej ligy Feyenoord Rotterdam - AS Trenčín. Rotterdam, 16. augusta 2018 — Foto: TASR - Michal Svítok

Rotterdam 17. augusta (TASR) - Futbalistov AS Trenčín delia dve stretnutia od toho, aby si v tejto sezóne zahrali skupinovú fázu Európskej ligy. Vo štvrtok sa k nej priblížili zvládnutou odvetou 3. predkola na štadióne Feyenoordu Rotterdam, kde remizovali 1:1 a postúpili vďaka víťazstvu 4:0 z domáceho úvodného zápasu.

Zverenci Ricarda Moniza si v Holandsku prešli riadnou zaťažkávajúcou skúškou, pretože Feyenoord napriek vysokému manku dúfal vo zvrat. "Je to iná úroveň, pri všetkej úcte, nie je to naša liga. Je to veľkoklub, nemôžeme čakať, že ich budeme mleť dva zápasy. Nastúpili v plnej sile, nič nepodcenili, od začiatku šliapali naplno. Myslím si, že boli dosť odhodlaní a verili, že sa dá s dvojzápasom niečo urobiť. Už pred zápasom sme hovorili, že bude dôležité streliť gól," povedal pre TASR brankár Igor Šemrinec, ktorý sa počas celého duelu zaskvel niekoľkými zásadnými zásahmi.

Prekonal ho jedine Eric Botteghin, na jeho gól však vzápätí odpovedal Antonio Mance a fortunaligový zástupca napriek neprestávajúcemu náporu doviedol odvetu do remízového konca. "Pre slovenský futbal a pre Trenčín je výborné, že hráte dva zápasy s takýmto klubom a skončí sa to celkovo 5:1, pričom neprehráte ani raz. Je to fantázia. Kritizovali nás, že naše mužstvo nie je agresívne, nie je bojovné, nedáva srdce za Trenčín. Chalani sa šmýkali, zblokovali mnoho striel, dvakrát sme vykopli loptu z bránkovej čiary. Myslím si, že sme fyzicky dobre nachystaní. Treba si uvedomiť, že Feyenoord má svoju kvalitu a pred takouto kulisou to nebolo jednoduché," zdôraznil Šemrinec. Kolegovia mu výrazne pomáhali, bol to stopér James Lawrence, kto dva razy v krátkom časovom slede zabránil gólu na bránkovej čiare.

Martin Šulek takisto v defenzívnej línii odolával rotterdamským nájazdom. Priznal, že domáci hrali v päť či šesťkrát vyššom tempe, než na aké sú so spoluhráčmi zvyknutí z najvyššej slovenskej súťaže. Trenčín si vo štvrtok vyskúšal defenzívnejší prístup: "V oboch zápasoch sme chceli udržať vzadu nulu, podarilo sa nám to v prvom. Keď sme dostali gól, ľudia ich začali ešte viac burcovať. Som rád, že sme dokázali vyrovnať a nenarastal tlak. Sme skôr útočné mužstvo, bolo náročné ubrániť ich, no museli sme sa s tým popasovať."

Poslednou prekážkou pre AS v kvalifikačnej časti EL je cyperský klub AEK Larnaka. Na rozdiel od Feyenoordu sa nepýši slávnym menom ani históriou, ale rešpekt vzbudzujú jeho výsledky v 3. predkole, v ktorom zdolal Sturm Graz 2:0 v Rakúsku a 5:0 doma. "Videl som ich v minulej sezóne v play off EL proti Plzni. Prekvapilo ma, akým štýlom sa prezentovali, najmä, že tam je veľa starších cudzincov, ktorí disponujú skúsenosťami. Majú španielskeho trénera a hrali veľmi dobre, predovšetkým v Larnake bola vysoká teplota a Plzeň to mala ťažké. Nečaká na nás nič jednoduché, nesmieme to podceniť. V poriadku, prešli sme cez Feyenoord, ale každý dvojzápas je iný," dodal Šemrinec pre TASR.

Trenčín začne opäť na Slovensku, úvodné stretnutie v Žiline je na programe vo štvrtok 23. augusta o 19.00 h.