Dnes o 11:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ľubľane proti Helsinkám narástlo sebavedomie, trúfa si aj na Trnavu

Prvý zápas na štadióne Stožice je na programe vo štvrtok 23. augusta o 20.00 h, odveta v Trnave sa uskutoční o týždeň neskôr - vo štvrtok 30. augusta o 20.30 h.

Na snímke druhý zľava Nemanja Radonjič (Belehrad) strieľa v predĺžení druhý gól počas odvety tretieho predkola Ligy majstrov FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad 14. augusta 2018 v Trnave. Druhý sprava brankár Martin Chudý (Trnava). — Foto: TASR Pavel Neubauer

Ľubľana 17. augusta (TASR) - Futbalisti Olimpije Ľubľana zostali jediným slovinským zástupcom v tohtosezónnej edícii európskych pohárových súťaží po tom, ako v 3. predkole Európskej ligy 2018/2019 vyradili HJK Helsinki po dvoch presvedčivých víťazstvách 3:0 a 4:1.

V konfrontácii o účasť v skupinovej fáze narazí klub s krátkou, iba 13-ročnou históriou, na slovenského šampióna FC Spartak Trnava. Prvý zápas na štadióne Stožice je na programe vo štvrtok 23. augusta o 20.00 h, odveta v Trnave sa uskutoční o týždeň neskôr - vo štvrtok 30. augusta o 20.30 h.

"Už len dva zápasy nás delia od splnenia nášho cieľa. Som optimista a verím, že postúpime do skupinovej fázy. Bolo by zlé, keby sme pustili túto šancu z rúk," uviedol po odvete s fínskym tímom kormidelník Olimpije Aleksandar Linta. V tábore súpera trnavského Spartaka vládne bojovná nálada a veľké odhodlanie prebojovať sa premiérovo do skupinovej fázy. Toto konštatovanie však platí aj pre "červeno-čírnych". "Otvára sa nám obrovská príležitosť. Naše sebavedomie po víťazstvách nad Helsinkami je veľké, všetko ide ľahšie, keď si veríme," citovala agentúra STA brankára Aljaža Ivačiča.

"Draci" majú so slovenským futbalom dve nedávne skúsenosti a obe pre nich nedopadli dobre. V sezóne 2013/2014 bola nad sily Olimpije v 2. predkole EL Žilina, presne o rok neskôr v tej istej fáze Ligy majstrov stroskotali Slovinci na AS Trenčín.

Úradujúci slovinský majster vypadol v aktuálnej sezóne v 1. predkole Ligy majstrov s azerbajdžanským Karabachom (0:1 d, 0:0 v), resp. v 2. predkole EL vyradili severoírsky Crusaders (5:1 d, 1:1 v).