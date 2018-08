TASR

Dnes o 10:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Ševela chcel viac fanúšikov, tímu chýbajú ťažšie duely

Rapid urobil dôležitý krok k úspechu už pred týždňom na Pasienkoch, kde strelil úvodný gól zápasu. Práve ten donútil Slovan k riziku v odvete za stavu 2:0 pre domácich.

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Viedeň 17. augusta (TASR) - Futbalový Slovan potrebuje viac ťažkých zápasov a musí byť efektívny v gólových šanciach. Iba tak môže podľa jeho trénera Martina Ševelu uspieť v pohárovej Európe. Tréner "belasých" považuje prehru 0:4 v odvete 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 za krutú, ale podľa neho treba športovo uznať kvalitu Rapidu Viedeň, ktorý mal postupu do play off bližšie.

Rapid urobil dôležitý krok k úspechu už pred týždňom na Pasienkoch, kde strelil úvodný gól zápasu. Práve ten donútil Slovan k riziku v odvete za stavu 2:0 pre domácich. Rakúšania navyše v prvom zápase nastrelili brvno, dali si "vlastenca" a nepremenili pokutový kop. Odveta teda mohla byť pre Slovan ešte ťažšia. Všetko však mohlo byť inak, keby Savičevič s Mohom premenili za stavu 0:1 dve obrovské šance. "Pri šanciach, ktoré sme si vypracovali, jednoducho musíme dať góly. Potrebovali sme streliť gól a išli sme do rizika. Tretí a štvrtý gól už bol len následkom toho. Výsledok nezodpovedá hre, ale to je v takýchto zápasoch jedno. Boli fázy, keď bol lepší Rapid, a naopak, keď sme boli lepší my," povedal Ševela.

Hráči Slovana pred druhým gólom protestovali u hlavného rozhodcu pre situáciu, ktorá mu predchádzala. Súboj Salátu s domácim hráčom bol hraničný a vďaka nemu sa napokon dostali domáci do prečíslenia. "Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, ale mám pocit, že Kornela stiahli na zem a do výhody sa dostal útočiaci hráč. Rozhodca bol však blízko a verím, že posúdil túto situáciu dobre," uviedol tréner Slovana, ktorý vzápätí porovnal rozdiel medzi domácou súťažou a medzinárodnou konfrontáciou: "My potrebujeme hrať takéto ťažké zápasy, v ktorých sú hráči pod tlakom, kde ich súper núti pracovať rýchlejšie s loptou. V pohárovej Európe nie je v hre toľko času, ako v lige."

Slovanu robila v prvom polčase problémy aj agresivita Rapidu, jeho hráči išli do súbojov naozaj od podlahy. "Niektoré fauly boli hraničné, karty mohol rozhodca ťahať aj skôr," povzdychol si Ševela.

Kormidelník Slovana sa po vypadnutí z EL posťažoval aj na domácich organizátorov, ktorí nepustili fanúšikov "belasých" do sektoru počas zápasu, ale nepáčili sa mu aj iné okolnosti. "Fanúšikov sme čakali viac, ale nemohli byť v takom množstve, na aké mali právo. Počul som o prehnaných kontrolách na hraniciach a o problémoch vo Viedni. Rakúšania vedeli dva týždne dopredu, že naši zorganizovali špeciálny vlak a je nemysliteľné, že to dva dni predtým druhá strana zruší. My sme fanúšikov Rapidu privítali u nás vo veľkom množstve, vytvorili sme im bezpečné prostredie a to sme chceli aj my vo Viedni. Futbal sa hrá pre ľudí a nám v odvete veľmi chýbali. Tí čo boli na štadióne a aj tým, ktorí sa naň nedostali naozaj veľmi pekne ďakujem."