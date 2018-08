TASR

Dnes o 09:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní Saudská Arábia venovala 100 miliónov dolárov severovýchodnej Sýrii

Peniaze sa investujú v poľnohospodárstve, vzdelávaní, pri výstavbe ciest, odstraňovaní trosiek a zaisťovaní dodávok vody pre región.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Rijád/Washington 17. augusta (TASR) - Saudská Arábia venovala 100 miliónov dolárov severovýchodnej Sýrii na "stabilizačné projekty" v oblastiach, ktoré kedysi ovládala militantná organizácia Islamský štát (IS) a v súčasnosti sú pod kontrolou síl podporovaných Spojenými štátmi. V piatok o tom informovalo saudskoarabské veľvyslanectvo vo Washingtone.

Podľa oznámenia ambasády budú tieto peniaze "zachraňovať životy, pomôžu uľahčiť návrat vysídlených Sýrčanov a pomôžu aj zaistiť, aby sa IS znova nevynoril a neohrozoval Sýriu či jej susedov a nepripravoval útoky proti medzinárodnému spoločenstvu".

Peniaze sa investujú v poľnohospodárstve, vzdelávaní, pri výstavbe ciest, odstraňovaní trosiek a zaisťovaní dodávok vody pre región, ktorý je teraz prevažne pod kontrolou Sýrskych demokratických síl (SDF) podporovaných Spojenými štátmi.

"Táto zásadná pomoc zohrá rozhodujúcu úlohu v snahách koalície obnoviť život v obciach a mestách ako Rakka, ktoré zničili teroristi z IS," uviedla vo vyhlásení saudskoarabská ambasáda, ktorú citovala agentúra AP.

Sýrske mesto Rakka bolo sídlom samozvaného "kalifátu" vyhláseného Islamským štátom, až kým ho vlani neoslobodili sily podporované Spojenými štátmi.

Sýrske demokratické sily (SDF) majú aj politické krídlo - Kurdmi vedenú Sýrsku demokratickú radu (SDC). Sýrsky prezident Bašár Asad sa v máji vyhrážal útokmi na územia ovládané silami, ktoré podporuje Washington. Saudská Arábia sa už dlho stavia proti Asadovej vláde a financovala a vyzbrojovala povstalcov bojujúcich proti jeho režimu - a to už od protestov počas tzv. arabskej jari, ktoré sa začali v roku 2011, ale vyústili do krvavej občianskej vojny a následne do bojov medzi regionálnymi veľmocami.

Armáda USA má v regióne ovládanom Kurdmi letecké základne a vojenské pozície.

Saudskoarabské veľvyslanectvo označilo 100 miliónov dolárov za súčasť prísľubu, ktorý dal minister zahraničných vecí Ádil Džubajr počas konferencie v Bruseli, zastrešovanej Spojenými štátmi a venovanej extrémistickej organizácii IS. Konala sa v júli v sídle NATO.