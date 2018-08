TASR

Tenista Kližan vynechá US Open

Slovenský tenista Martin Kližan. — Foto: TASR/AP

Bratislava 17. augusta (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa rozhodol vynechať aj tretí grandslamový turnaj v roku 2018 a bude tak chýbať na nadchádzajúcom US Open v New Yorku. Aktuálne najvyššie postavený Slovák v rebríčku ATP (72. pozícia) to potvrdil pre portál Sport24.sk.

Dvadsaťdeväťročný Bratislavčan nedávno vyhral antukový turnaj ATP v rakúskom Kitzbüheli. Tam získal celkovo šiesty singlový titul na ATP Tour zo šiestich finále a počtom cenných trofejí vyrovnal svojho trénera Dominika Hrbatého. V minulosti uspel na antukových turnajoch v Mníchove (2014), Casablanke (2015) a Hamburgu (2016), na tvrdom povrchu vyhral v roku 2012 v Petrohrade a v roku 2016 v Rotterdame.

"Je to pravda. Na US Open necestujem. Najbližšie ma čaká antukový turnaj v Janove, potom uvidím, ako si naplánujem ďalší program," citoval Sport24.sk Kližana, ktorý práve na US Open dosiahol najlepší výsledok na grandslamoch, keď tam v roku 2012 postúpil do osemfinále.