Dnes o 09:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Legendárny Sixto Rodriguez vystúpi 30. septembra v Starej tržnici

Sixto Diaz Rodriguez, archívna snímka. — Foto: Wikipedia

Bratislava 17. augusta (TASR) - Príbeh Sixta Rodrigueza možno pokojne označiť za jeden z najsilnejších v dejinách hudby. Kým jeho piesne sa kopírovali v miliónoch, inšpirovali bojovníkov proti apartheidu a šírili sa o ňom legendy, on doma pracoval na stavbách. Jeden z najlepších pesničkárov z konca éry hippies sa napokon dočkal zaslúženého uznania vďaka oscarovému dokumentu Searching for Sugar Man.

Silný bol aj jeho príbeh s Pohodou. Trvalo šesť rokov, kým sa ho podarilo dostať na trenčiansky festival, a keď už raz prišiel, nechcel odísť. Napokon sa stal posledným zahraničným účinkujúcim, ktorý opustil areál. Medzi rečou spomenul dve takmer vypredané šou v Royal Albert Hall a že by sa rád vrátil na Slovensko čo najskôr. Mnoho umelcov vraví, že sa radi vrátia, v tomto prípade na tom ale jeho tím s nami pracoval od prvých dní po Pohode. Ku koncertu v jednej z najprestížnejších sál na svete tak pridá len jeden koncert – 30. septembra vystúpi tento pesničkár s neuveriteľným hudobným a životným príbehom v bratislavskej Starej tržnici.

Debutový album Sixta Rodrigueza Cold Fact koprodukoval Dennis Coffey, ktorý pracoval s takými interpretmi ako Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Temptations. Druhý Comingfrom Reality produkoval Steve Rowland, známy zo spolupráce s The Cure či Boney M. Bývalý šéf Motown o ňom hovoril dokonca ako o jednom z piatich umelcov, ktorí sa ho najviac emocionálne dotkli. Rodriguezov pesničkársky talent prirovnávali k Bobovi Dylanovi. Prvý album sa však neujal a druhý bol taký prepadák, že vydavateľstvo s ním rozviazalo zmluvu dva týždne pred Vianocami. V roku 1976 si kúpil v Detroite opustený dom za 50 dolárov, v ktorom žije dodnes. S hudbou postupne nadobro skončil a napriek tomu, že na univerzite vyštudoval filozofiu, živil sa prevažne ako nádenník na stavbách.

Viac ako 13.000 kilometrov od jeho domova, v Juhoafrickej republike, sa medzičasom stal kultom a jeho piesne inšpiráciou bojovníkov proti apartheidu. Jeho albumy niekoľkonásobne prekonali v predajnosti nahrávky Elvisa Presleyho, pričom väčšina sa šírila nelegálne. Piesne ako Establishment Blues i Sugar Man boli tŕňom v oku cenzorov, ktorí ich zakazovali a systematicky likvidovali nosiče, na ktorých sa nachádzali. Medzi fanúšikmi sa postupne šírili legendy o jeho živote a smrti, kariéru i život vraj ukončil samovraždou priamo na pódiu. Všetko sa zmenilo, keď v roku 1997 objavila Rodriguezova dcéra stránku, ktorá pátrala po jej otcovi. Kontaktovala autorov webu, tí dohodli koncerty, pričom po príchode do JAR Rodriguez každý jeden vypredal a do krajiny sa následne niekoľkokrát vrátil. Napriek obrovskému úspechu v Južnej Afrike sa vrátil domov a pokračoval v dovtedajšom živote v ústraní.

Uznanie nielen doma mu priniesol dokumentárny film švédskeho režiséra Malika Bendjelloula Searching for Sugar Man, ktorý získal Oscara i cenu BAFTA. Následne vystúpil v najznámejších amerických i britských talkshow. Predstavil sa na festivaloch ako Glastonbury, Sasquatch či Montreux Jazz. Jeho piesne prerábajú najslávnejšie kapely, objavujú sa vo filmoch a počúva ich už generácia jeho vnúčat. Sixto Rodriguez, hrdina jedného z najneuveriteľnejších hudobných príbehov v dejinách, zahral svoje nádherné piesne aj na tohtoročnej Pohode a opäť zaznejú v Starej tržnici.

