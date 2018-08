Dominika Dobrocká

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Skvelá správa: Vysoké Tatry budú mať svoju prvú ferratu

Milovníci turistiky sa určite potešia. Vo Vysokých Tatrách vznikne nová zaistená trasa.

— Foto: TASR - Oliver Ondráš, TASR – Milan Kapusta

ŠTRBSKÉ PLESO 17. augusta - Nadšencom adrenalínovej „turistiky“ nie je slovo ferrata cudzie. Mnohí však vôbec netušia o čo ide a kde sa s týmto cudzím slovíčkom môžu stretnúť. V preklade ide o zaistený horolezecký chodník, ktorý predstavuje náročnú cestu v horskom teréne, kde nechýbajú istiace fixné laná, železné stúpačky či ďalšie umelé pomôcky. Počas tejto adrenalínovej turistiky si zúčastnený v mnohých prípadoch siahne poriadne hlboko na dno svojich síl. Nie je to však nemožné prejsť, treba sa len zaťať, byť opatrný a bojovať sám so sebou. Výsledkom bude nezabudnuteľný zážitok na celý život.

Novinka vo Vysokých Tatrách

Slovenskí nadšenci sa majú na čo tešiť. Ako informoval portál Pravda, vo Vysokých Tatrách by mala vzniknúť prvá otvorená zaistená trasa. Vybudovať ju podľa informácií má Klub slovenských turistov v spolupráci s poľskými partnermi. Ferrata by sa konkrétne mala nachádzať v Mlynickej doline a viesť by mala na Predné Solisko. Sprístupnenie sa plánuje na rok 2020. Dohľad nad jej prevádzkou by chcel Klub vyriešiť v spolupráci s horskou záchrannou službou.

Na snímke je vodopád Skok v Mlynickej doline Foto: TASR - Milan Kapusta

Mlynická dolina je približne 6 kilometrov dlhá dolina ľadovcového pôvodu s terasovitým tvarom a dominantnou pyramídou Štrbského štítu. Dolina sa nachádza medzi hrebeňmi Soliska a Hrebeňom bášt. Obrovským lákadlom je 25 metrov vysoký Vodopád Skok či Kozie plesá. Plánovaná ferrata by toto vyhľadávané miesto ešte viac zatraktívnila.

Ferraty na Slovensku

Prvá ferrata na Slovensku vznikla na Martinských holiach. Ďalšia a obľúbená je zaistená trasa Kyseľ v Slovenskom Raji a najobtiažnejšiu slovenskú ferratu nájdu turisti v blízkosti vrcholu Skalka v Kremnických vrchoch.