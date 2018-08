TASR

Futbalisti Trenčína vyvolali výhrou nad Rotterdamom senzáciu vo svete

Trenčín absolvuje štvrtkovú odvetu v úlohe favorita. Pred úvodným zápasom bola takáto pozícia minimálne nečakaná, po ňom je zaslúžená.

Na snímke hráči AS Trenčín, zľava Lukáš Skovajsa, Antonio Mance, Joey Sleegers, Philip Azango a Abdúl Zubairu oslavujú tretí gól v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA vo futbale AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam v Žiline 9. augusta 2018. — Foto: TASR

Rotterdam 16. augusta (TASR) - Výsledok prvého zápasu 3. predkola futbalovej Európskej ligy medzi AS Trenčín a Feyenoordom Rotterdam 4:0 vzbudil ohlasy aj v zahraničí. Pochopiteľne v Holandsku, kde sa stretnutie vysielalo v priamom televíznom prenose, ale napríklad aj v Česku. Duel si všimli prostredníctvom ružomberského trénera Davida Holoubka, ktorého zverenci zatiaľ ako jediní v novej súťažnej sezóne zdolali Trenčín.

"Internacionalizácia na trenčiansky spôsob. Mladíci tvoria, útočia, riskujú. Na súpiske majú hráčov, ktorých vekový priemer je presne 22 rokov. Futbalisti Trenčína v 3. predkole Európskej ligy spôsobili senzáciu," napísal portál idnes.cz.

"Keby sme prežívali to čo minulý štvrtok v každom zápase, bolo by to fantastické. Vo futbale je súhra rôznych okolností, ktoré musia zapadnúť do seba, a potom z toho môže byť aj taký krásny výsledok, aký sme dosiahli. Jedna vec je klub, druhá je slovenský futbal, ktorý stále zastupujeme. Vyslali sme jednoznačný signál, či už my, alebo ďalšie slovenské tímy v Európe, že to predsa len napreduje a niekde to smeruje, že to má význam a zmysel," povedal generálny manažér AS Róbert Rybníček pre TASR.

Trenčianska cesta nemusí byť jediná, ale pre vedenie je najmä herný prejav zadosťučinenie, že je jedna zo správnych: "Neuveriteľne ma to teší. To, čo sme predviedli, ma absolútne dočinenia so súčasnou modernou. Všetko prebiehalo v šprinte, výmeny miesta, dynamika, jeden za druhého, kooperácia dvoch, troch hráčov v priestore. Všetko sú neuveriteľné veci, ktoré sme predviedli. Myslím si, že toto je trend, ktorým sa bude uberať futbal."

Trenčín absolvuje štvrtkovú odvetu v úlohe favorita. Pred úvodným zápasom bola takáto pozícia minimálne nečakaná, po ňom je zaslúžená: "Je to zvláštny paradox. Presne nad tým som rozmýšľal, že ako sa môže otočiť situácia z totálne podceňovaného mužstva. Všetci nás dnes považujú za favorita podľa prvého výsledku. Aj to je súčasť futbalu, musíme sa s tým vyrovnať. Viem, že tlak bude veľký."

Či už na postupujúceho z tohto dvojzápasu bude v play off o skupinovú fázu čakať AEK Larnaka, alebo Sturm Graz, AS nebude protivníka podceňovať ani v prípade senzácie na úkor slávnejšieho Feyenoordu. "Európa je špecifická, stále je to dvojzápas, nie je to dlhodobá súťaž. Nemáte priestor na opravu. Náš tím vekovo a možno ani skúsenostne nie je na takej úrovni, aby sme si mohli povedať, že o týždeň to bude rovnaké. Musíme byť naďalej obozretní, ísť si našou cestou zodpovednosti, poctivého futbalu a driny, ktorá to sprevádza každý deň. Potom z toho možno niečo vyjde, ale my si nemôžeme povedať, že súper je jednoduchší v ďalšom kole, lebo pre nás to tak neexistuje," dodal Rybníček pre TASR.