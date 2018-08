Slovenský pozemkový fond mení po štvrťstoročí logo

TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) sa na poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex zúčastní prvýkrát. Do Nitry ide predstaviť svoju novú identitu, ktorú mení po vyše 25 rokoch.

"Slovenský pozemkový fond vstupuje do novej éry. V nedávnom období sme totiž realizovali významné zmeny, ako napríklad zefektívňovanie procesov či elektronizácia agendy, ktorých cieľom je najmä to, aby sa fond priblížil verejnosti. A práve to má dokumentovať aj nová vizuálna identita, ktorá lepšie zosobňuje, čo Slovenský pozemkový fond dnes predstavuje a aké sú jeho kompetencie," vyhlásila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová. Ako ďalej zdôraznila, "nové logo chcú práve v Nitre dostať do povedomia nielen súčasných partnerov, ale aj občanov, ktorí sú potenciálnymi klientmi fondu."

Jedným z cieľov fondu na 45. ročníku Agrokomplexu v Nitre bude tiež vysvetliť verejnosti postavenie fondu a hlavné činnosti, ktoré ako neštátna a nezisková organizácia realizuje. Do kompetencií Slovenského pozemkového fondu spadá predovšetkým správa pozemkov vo vlastníctve SR a nakladanie s pozemkami nezistených vlastníkov, no poskytuje tiež napríklad reštitučné náhrady oprávneným osobám a vydáva stanoviská pre osobitné správne konania.

Stánok SPF sa nachádza v pavilóne M2. Počas každého výstavného dňa budú pre návštevníkov výstavy k dispozícii traja riaditelia regionálnych odborov Slovenského pozemkového fondu a minimálne jeden zástupca generálneho riaditeľstva SPF. Všetci sú pripravení odpovedať na otázky v oblastiach spadajúcich do kompetencií fondu.

