Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Princ Harry a Meghan pravidelne porušujú staré kráľovské tradície. Majú na to však tie najlepšie dôvody

Protokol a kráľovské tradície sa vďaka novej generácii postupne menia.

— Foto: TASR

LONDÝN 18. augusta - Od poslednej kráľovskej svadby uplynulo už niekoľko týždňov. Manželia Harry a Meghan žijú rozprávkový život plný lásky. Ich vzťah však do kráľovskej rodiny priniesol zopár zmien, ktoré narušili roky staré tradície. Aby sa však nezabudlo na trojnásobných rodičov Williama a Kate, aj im treba priznať nejaké to „rebelstvo“. A čo sa teda v najsledovanejšej rodine s príchodom neviest zmenilo?

Zákaz odhaleným pleciam a rukám

Bývalá herecká hviezda Meghan nezaháľala a hneď po uzavretí manželstva s princom Harrym si začala budovať vlastný štýl obliekania. To, že sa vojvodkyňa zo Sussexu občas vymyká protokolu, nie je obrovským tajomstvom. Vždy to však spraví elegantne a s gráciou. Bolo to tak aj pri príležitosti oficiálnej udalosti, kde protokol prikazuje dlhý rukáv či zahalené plecia. Ona to však jednoducho a potichúčky obišla. Nuž, je treba uznať, že to táto dáma vie.

Foto: TASR/AP

Zlaté krúžky ako dôkaz lásky

Nasledovnú tradíciu sa rozhodli porušiť manželia spolu. Harry a Meghan si počas svojho veľkého dňa vymenili spoločné prstene. Nosenie obrúčok pritom v kráľovskej rodine nie je zvykom, oni na to však pravdepodobne majú iný pohľad. Obom manželom tak prstenníky ľavej ruky zdobia tenké zlaté krúžky.

Foto: TASR/AP

Spoločné cestovanie

Ako už sme spomenuli, v porušovaní tradícii nezaostávajú ani Kate a William. Manželia a rodičia troch ratolestí totiž aj napriek zákazu cestujú rovnakým dopravným prostriedkom a to vždy. Výnimkou nie je ani cesta lietadlom. Len donedávna bolo niečo podobné v kráľovskej rodine nemysliteľné. Generácia, ktorá však nastúpila do paláca, si svoj život stavia na iných pravidlách a konkrétne toto staré pravidlo poslala v tichosti do úzadia.

Foto: TASR/AP

Blízky vzťah s deťmi

No a sme pri deťoch. Na tie si Kate s Williamom veľmi potrpia a snažia sa im vytvoriť tie najprirodzenejšie podmienky pre detstvo. Kontakt kráľovského rodiča a potomka je podľa kráľovských pravidiel veľmi obmedzený a to rodičia malej Charlotte, Georgea a Louisa razantne odmietajú plniť. Dôkazom je aj fakt, že dvoch starších drobcov si do škôlky a zo škôlky vždy vedie ich otec William. Žiadna opatrovateľka tu jednoducho nemá šancu.

Foto: TASR/AP

Vlastný politický názor

Nie je žiadnym tajomstvom, že členovia kráľovskej rodiny síce svoj politický názor mať môžu, avšak nikdy by ho nemali verejne prezentovať. Mali by zostať mimo politických debát či už na verejnosti alebo s verejne známymi osobami. Opäť je tu však Meghan, ktorá porušila jedno z najzákladnejších pravidiel kráľovského dvora. Vyjadrovala sa totiž na tému ženských práv, čím prekročila hranice, na čo si trúfne v rodine len málokto.