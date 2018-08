TASR

Počas jedného popoludnia bude v Hnúšti výstava psov, divadlo i koncert

Osobitne pre deti organizátori pridali mimo hlavných kategórií aj súťaž Dieťa a pes, do ktorej sa môžu prihlásiť i menšie deti so svojimi psíkmi.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Hnúšťa 16. augusta (TASR) – Výstava psov bez rodokmeňa, divadlo pre deti i rapový koncert. Všetky tieto podujatia môžu navštíviť obyvatelia Hnúšte v okrese Rimavská Sobota a návštevníci mesta počas piatkového (24.8.) popoludnia.

Program otvorí o 14.30 h výstava psov bez rodokmeňa Hnúšťanský oriešok. "Do Hnúšte sme chceli priniesť niečo nové a keďže sú prázdniny, orientovali sme to tak, aby sa zabavili aj deti. A touto formou ich zamýšľame viesť k láske k zvieratám a k tomu, aby sa svojim psíkom viac venovali, trávili s nimi voľný čas a cvičili ich," uviedla Marianna Balašková, predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava, ktoré je jej organizátorom.

Dodala, že osobitne pre deti pridali mimo hlavných kategórií aj súťaž Dieťa a pes, do ktorej sa môžu prihlásiť i menšie deti so svojimi psíkmi. "Ak bude počas aktuálneho nultého ročníka o toto podujatie záujem, chceli by sme ho organizovať aj v budúcnosti," avizovala.

Súťaž psov vystrieda o 17. h detské divadlo Tárajko a Popletajka, ktoré do Hnúšte príde vďaka primátorovi Michalovi Bagačkovi. Celé popoludnie zavŕši o 20. h koncert Kaliho a Petra Panna s predskupinou Hely v organizácii Mestského kultúrneho strediska (MsKS).

"Keďže na uvedený deň sme už predtým mali naplánované tieto dve akcie a bude pripravená tribúna i stánky, oslovili sme OZ Horná Rimava s ponukou, či nechce svoju súťaž zorganizovať s nami. Súhlasilo, ľuďom tak počas jedného popoludnia môžeme ponúknuť hneď tri rôzne podujatia," doplnila riaditeľka MsKS Diana Vojenčiaková.