TASR

Dnes o 14:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veteránka V. Stehlíková by si v 95 rokoch trúfla byť ministerkou obrany

Stehlíková bola priamou účastníčkou národného boja za oslobodenie a od augusta 1944 do februára 1945 aj členkou partizánskej brigády kapitána Nálepku.

Viera Stehlíková(na snímke) sa vo veku 95 rokov stala oficiálne vojnovou veteránkou. Na fotografii jej blahoželá minister obrany SR Peter Gajdoš. — Foto: Ministerstvo obrany SR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Viera Stehlíková sa vo veku 95 rokov stala oficiálne vojnovou veteránkou. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) uviedol, že vojnoví veteráni sú pripomienkou a dôkazom toho, že sloboda a mier neboli a nie sú samozrejmosťou. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.

Stehlíkovej ako priamej účastníčke národného boja za oslobodenie odovzdal preukaz vojnového veterána minister obrany pri príležitosti jej stredajších (15.8.) narodenín. Stehlíková povedala, že návštevu si veľmi cení a trúfla by si byť aj ministerkou obrany. "Mohli by sme si to vymeniť," povedala ministrovi Gajdošovi.

"Starostlivosť o vojnových veteránov je jednou z našich priorít. Preto som sa rozhodol osobne zablahoželať pani Stehlíkovej, vojnovej veteránke a účastníčke národného boja za oslobodenie, k jej jubilejným 95. narodeninám a privítať ju v elitnom klube vojnových veteránov, kam už síce viac ako 70 rokov patrí, no formálne sa ňou stala až teraz," povedal Gajdoš. Zdôraznil, že ľudia, ktorí bojovali za slobodu a lepšiu budúcnosť, si zaslúžia našu pozornosť a úctu.

Stehlíková bola priamou účastníčkou národného boja za oslobodenie a od augusta 1944 do februára 1945 aj členkou partizánskej brigády kapitána Nálepku. Po splnení zákonných podmienok jej bolo priznané postavenie vojnového veterána. V súčasnosti eviduje MO SR viac ako 140 veteránov druhej svetovej vojny a viac ako 7.500 novodobých veteránov.