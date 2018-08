Dobré noviny

Ako prežiť útok žraloka

Šanca, že sa stretnete so žralokom je mizivá. Ak však k tejto k hrozivej situácii príde, treba zachovať pokoj.

Ilustračná foto — Foto: flickr.com/ Travelbag Ltd

BRATISLAVA 16. augusta - Po stretnutí s kráľom morí netúži nikto, kto má zdravý rozum. Aj napriek tomu sa v médiách objavujú prípady, kedy žralok „napadol“ človeka. Je to desivá predstava, ktorú v nás podporujú rôzne filmy vykresľujúce žraloka ako zabijaka. Aká je však pravda? Podľa štatistík je šanca, že človeka napadne žralok len jedna ku 11,5 miliónu. Pravdepodobnejšie je, že človeka trafí blesk, vyhrá Oscara alebo sa stane prezidentom Spojených štátov amerických. A to aj v destináciách, akými sú Austrália či Južná Afrika, kde sa žraloky nachádzajú bežne.

Žraloky v skutočnosti ľudí nenapádajú s cieľom útočiť. Sú však druhy, ktoré majú tendenciu skúmať osamelého plavca alebo surfera. Medzi ne patrí žralok biely, žralok tigrí a žralok belavý. V prípade, že príde k stretnutiu so spomenutými druhmi, existuje veľmi malá pravdepodobnosť, že vyviaznete bez zranenia. Netreba teda zvyšovať šancu na stretnutie. Prinášame vám niekoľko bezpečnostných opatrení, ktorých dodržiavanie nie je na škodu.

Zostať mimo teritória žralokov je veľmi dobrý nápad. Odborníci varujú pred pobytom najmä v miestach, kde sa rieky vlievajú do oceánov a morí. Práve tam sa podľa expertov žraloky zdržiavajú a hľadajú korisť. Taktiež by sa plavci mali vyhnúť kúpaniu v skorých ranných hodinách a neskoro v noci, vtedy sa žraloky najradšej kŕmia. Je dobre vedieť aj to, že je menej pravdepodobný útok žraloka na skupinu kúpajúcich sa. Krvácajúce a iné rany nepatria do vody. Žraloky majú totiž veľmi dobrý čuchový zmysel. Rovnako tak sa vyhýbajte rybárskym lodiam. Rybári totiž na prilákanie rýb vyhadzujú do mora návnady, ktoré lákajú aj žralokov. Šperky je lepšie radšej nechať na suchu. Môže sa totiž stať, že žralok zachytí trblietanie a pomýli si ho so zábleskom „utekajúcich“ rýb.

Čo robiť pri stretnutí?

V prípade, že príde k stretnutiu s kráľom mora, snažte sa zachovať pokoj. On je totiž len zvedavý, či ste korisť. Snažte sa neprepadnúť panike, neprskajte vodou a nesnažte sa plávať (v prípade, že nie ste naozaj blízko k brehu). Váš strach ho len podporí v presvedčení, že ste skutočnou korisťou a vy nemáte žiadnu šancu na útek. Aj keď to vyznie veľmi nereálne, je veľmi dôležité so šelmou udržiavať očný kontakt a to za každých okolností. Nikdy sa mu neotáčajte chrbtom, ani ho nenechajte okolo seba krúžiť. V prípade, ak máte pocit, že žralok chce odísť, zostaňte pokojný. Ak však nastane opačná situácia, snažte sa natiahnuť ruky a nohy, vytvoriť pocit, že ste väčší ako on a zastrašiť ho.

V ideálnom prípade by ste sa mali veľmi opatrne, bez veľkých gest dostať na breh, pričom žraloka musíte mať vždy pred sebou. No a najhoršia situácia nastane, keď príde k útoku. Odporúča sa protiútok a to na žiabre alebo oči. Ak máte na dosah čo i len kameň, je podľa odborníkov dobré ho použiť. Pomôže vám to pri úteku. Na používanie pästí by ste mali radšej zabudnúť. Javí sa to síce ako dobrý plán, avšak nie je. Existuje totiž obrovské riziko, že počas súboja strčíte svoju päsť do jeho tlamy a ruku už nikdy neuvidíte.

Čo robiť, keď sa zachránite

V prípade, že sa vám podarí vrátiť sa na breh, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Spravte tak aj v prípade, že ste neutrpeli žiadne zranenia. Existuje totiž šanca, že ste utrpeli posttraumatickú stresovú poruchu alebo šok.