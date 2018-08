Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žilinská nemocnica má krásnu tradíciu, ktorou oslavuje narodenie každého jedného dieťatka

Žilinská nemocnica má krásnu tradíciu. Na „stene slávy“ novorodeneckého oddelenia sa objaví meno každého bábätka.

— Foto: TASR - Roman Hanc, Žilinská nemocnica

ŽILINA 16. augusta - Novorodenecké oddelenie v žilinskej nemocnici je plné radosti. Už pred vstupom na oddelenie sa mamičkám, rodinným príslušníkom či nemocničnému personálu vyčarí úsmev na tvári. Dôvodom je neobyčajný stĺp, ktorý je oblepený farebnými srdiečkami nesúcimi rôzne mená . A čo znázorňujú? To nám prezradila hovorkyňa žilinskej nemocnice Lenka Záteková. „Ružové srdiečka patria dievčatkám, modré chlapcom a zelené dvojičkám, ktoré sa u nás narodili,“ vysvetlila. Stĺp tu teda slúži ako spomienka na bábätka, ktoré v tejto nemocnici prišli na svet. „S originálnym nápadom prišla minulý rok naša manažérka dennej zmeny, ktorá srdiečka s novorodeniatkami pravidelné lepí vo vstupnej hale,“ prezradila Záteková.

Foto: Žilinská nemocnica

Originálna a krásna tradícia si podľa jej slov získala veľmi pozitívne ohlasy a nemocnica s ňou plánuje pokračovať. Pre matky a ich anjelikov sa nemocničný personál snaží prostredie všemožne spríjemniť a tento zvyk k tomu prispieva. „Okrem skvalitňovania zdravotnej starostlivosti sa snažíme vytvoriť mamičkám, oteckom a ich rodinným príslušníkom pokojnú a príjemnú atmosféru,“ priznala Záteková. Okrem toho má nemocnica v pláne aj ďalšie kroky k zlepšeniu. Po tom, ako sa im nedávno podarilo vymaľovať vstupné haly na všetkých poschodiach oddelenia, chystajú sa na obnovu izieb, chodieb a vybavenie. A to stále nie je všetko. Pacientky to tu budú mať ešte príjemnejšie. „V októbri nás čaká ďalšie maľovanie, a to už izieb na II. a IV poschodí,“ dodala hovorkyňa.