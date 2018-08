TASR

Výstava bábok v Bratislave je i na počesť zápisu do zoznamu UNESCO

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. augusta (TASR) – Výstava v bratislavskej Bibiane Tajomný svet bábok - Tajemný svět loutek je česko-slovenský interaktívny multimediálny projekt, ktorý predstavuje takmer štyridsaťročnú tvorbu troch scénografov a režisérov. Sú nimi absolventi jedného ročníka Katedry bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe Miroslav Duša, Jaroslav Milfajt a Karel Vostárek.

"Táto škola bola jediná v Československu, ktorá sa venovala bábkarstvu. Bol to aj ostrovček slobodnej tvorivosti, inšpirácie, vymýšľania a družného života s fotografmi aj študentmi iných odborov. Keď sme sa pred 36 rokmi stretli v jednom ročníku, mali sme otvorené dvere do bábkového sveta. Z uvedených absolventov sa stali renomovaní umelci pôsobiaci nielen v bábkovom divadle. Výstava je výberom z ich tvorby a možno sa na nej kochať," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave jej iniciátorka a bývalá spolužiačka týchto scénografov, bábkoherečka Viera Kučerová.

Všetci sú pokračovatelia výnimočnej úrovne tejto kultúrnej činnosti, ktorá vyústila v roku 2016 do zápisu českého a slovenského bábkarstva do Zoznamu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

"V minulom storočí sme boli svetovou veľmocou v tejto oblasti. Bábkarstvo je ojedinelý fenomén prepojenia českej a slovenskej kultúry. Je priam symbolické, že vystavujúci umelci sú z Bratislavy, Brna a Prahy," potvrdila TASR Kučerová.

Expozícia na druhom poschodí Bibiany je reakciou na tento unikátny zápis. Najmä deťom ponúka vstup do tajomných svetov bábok a ich príbehov. Dospelým otvára obzor do tradičnej poetiky bábkového divadla aj do poetiky jednotlivých tvorcov v divadle, filme či televíznej tvorbe. Tí majú za sebou pôsobenie na domácich a zahraničných javiskách po celom svete, účasť na divadelných festivaloch, výstavách a iných kultúrnych podujatiach. Tiež sa venujú pedagogickej činnosti.

V expozícii sú ľudské a zvieracie bábky, rôzne scénické rekvizity, kreslené návrhy, ukážky z hier na fotografiách aj videozáznamoch. S niektorými bábkami sa možno pohrať. Sú z ich absolventského predstavenia Asagao a inscenácií Tri zlaté vlasy deda vševeda, Šípková Ruženka, Don Quijote, Adéla ješte nevečeřela, Snehová kráľovná, Tři prasátka, Hrnečku vař!, Kráska a zviera, Janko Hraško a mnoho ďalších.

Výstava má sprievodný program a je aj príspevkom k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Potrvá do 23. septembra, v októbri ju uvidia v Prahe a v budúcom roku v Brne. "Chceme z nej vydať reprezentatívnu publikáciu," dodala Kučerová.