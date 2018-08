Nikoleta Bugalová

Včera o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Geniálny trik mamičky, vďaka ktorému sa jej novorodeniatko nebudí s plačom, si získal milióny fanúšikov

Rodičia sa vždy snažia urobiť všetko pre to, aby utíšili ich deti, no každá matka si potrebuje občas aj oddýchnuť a pri novonarodeniatku to nie je vždy možné. Jedna mama objavila niečo, vďaka čomu budú spokojné obe strany.

— Foto: Verywell Family, Love What Mattters

MASSACHUSETTS 16. augusta (Dobré noviny) - Abigail Garcia je mama dvoch detí, ktoré sa narodili predčasne. Dcérka Anayah sa narodila sedem týždňov pred dátumom pôrodu a kvôli tomu trpí kolikou a refluxom. „Kvôli chorobám chce byť neustále na rukách a je podráždená. Neustále plače a v postieľke vydrží maximálne 10 minút,“ vysvetľuje Abigail.

Foto: Verywell Family

Mamička jedného dňa objavila neuveriteľný trik pri sledovaní Pinterestu. Tento trik spočíva v tom, že plastovú rukavicu naplníte doplna ryžou a na konci rukavicu poriadne zviažete elastickou gumičkou. „Povedala som si, prečo to nevyskúšať? Naplnila som rukavicu a položila ju na Anayahov chrbát a čakala som,“ povedala Abigail. Trik podľa jej slov dokonale vyšiel. Rukavica poskytla bábätku okamžitú úľavu a pohodlie, pretože pripomína ľudskú ruku mamičky. „Samozrejme, že nie všetky matky tento trik budú milovať a ja to plne chápem. Niektorým sa to páči, iným zasa nie, no moja dcéra to má rada a ja si aspoň na chvíľu oddýchnem.“

Hoci tento trik nemusí fungovať na vaše deti, je skvelé, že takéto jednoduché riešenie fungovalo na dcéru Abigail. Byť matkou vie byť mimoriadne náročná a vyčerpávajúca práca, ktorá si vyžaduje zodpovednosť. Nezabúdajte, každý potrebuje oddych aj matky.