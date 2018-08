Kristína Jurzová

Tento tajomný slovenský hrad mali postaviť templári. Už čoskoro však oň môžeme prísť

Väčšina ľudí touto dedinkou prejde a malý nenápadný hrad si ani nevšimne. Viaže sa však k nemu zaujímavá história, ale aj povesť o veľkom sprisahaní.

Nad obcou Košecké podhradie tróni hrad Košeca. — Foto: Kristína Jurzová

KOŠECKÉ PODHRADIE 3. júna (Dobré noviny) - Slovensko je svetová veľmoc. Aspoň čo sa týka hradov. A máme ich toľko, že nie každému je venovaná taká pozornosť, akú by si zaslúžil. Jedným z nich je aj hrad Košeca, ktorý naše budúce generácie možno ani neuvidia.

Zvyšky hradu sa nachádzajú v Košeckom Podhradí v okrese Ilava. Nie každý sa tu však aj zastaví, pretože mnohí obcou iba "prebehnú" a pokračujú smerom na turisticky atraktívnejšie Čičmany. Napriek tomu sa tu však oplatí prísť, pretože výstup je naozaj jednoduchý.

Foto: Kristína Jurzová

Dostať sa treba do Malého Košeckého Podhradia a držať sa treba hlavnej cesty. Na záverečnej autobusovej zastávke vás privíta turistický panel aj zelená značka, ktorá bude pre váš výstup kľúčová.

Vydať sa treba dole brehom a nájsť si prvú značku, ktorá vás však spoľahlivo dovedie hore. Po ceste natrafíte aj na menšie posedenie a pozitívom sú aj odpadkové koše. Ak budete pozorne sledovať "zelenú", ani nie do polhodiny ste hore, pričom romantiku miesta umocní zvuk zurčiaceho potoka. Napokon vás privíta kúsok opevnenia a keď prejdete aj okolitými vychodenými cestičkami, natrafíte na viac rumov, ktoré sa postupne strácajú v zeleni.

Sprisahanie a zrada

Traduje sa, že hrad založil bojovný rád templárov a prvým známym majiteľom mal byť akýsi gróf Smaragdus. Pevnosť mala počas histórie viacerých majiteľov vrátane slávneho Matúša Čáka Trenčianskeho či rodu Stiborovcov alebo Zápoľskovcov.

Foto: Kristína Jurzová

V roku 1526 sa hrad dostal do rúk cisárskeho exponenta Pavla Petróciho. Jeho nasledovník Štefan však obrátil kartu a postavil sa na stranu Vešeléniho povstania proti cisárovi, ktorého sa aktívne zúčastnil.

Jedna z verzií vraví, že práve on v Trenčianskych Tepliciach podal návrh, aby kráľa Leopolda a jeho nevestu Margitu Španielsku prepadli a odviezli na hrad Košeca, aby tam násilne podpísal zmenu krajinskej ústavy. Iná povesť zas hovorí, že kráľa mali zajať na poľovačke, ale sprisahanie sa tesne predtým prezradilo, a tak plán stroskotal. Panovník preto prikázal, aby Petrócyho zajali, no tesne predtým sa mu podarilo ujsť na hrad Likava, pričom dožiť mal v Turecku. Keďže ho cisárske vojská nenašli, od zlosti vraj hrad zrovnali so zemou. Podmínovali a vyhodili do povetria bašty, múry a značne poškodili základy hradu. Týmto sa spečatil osud Košeckého hradu, ktorý sa premenil na zrúcaninu. To sa malo stať roku 1670.

Pohľad na malebné Košecké Podhradie. Foto: Kristína Jurzová

Ruina odvtedy viac-menej chátra a dnes už nikto presne nevie, ako hrad pôvodne vyzeral. Možno sa však raz dočká svojho záchrancu.