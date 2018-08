TASR

Prisatého kliešťa môžete dať otestovať. Vyhnete sa strachu z chôrob

Kliešť v priebehu svojho života prechádza rôznymi vývojovými štádiami, no prenášačom vírusov je v každej fáze.

Bratislava 16. augusta (TASR) – Verejnosť si môže dať urobiť analýzu prítomnosti pôvodcov infekčných chorôb v kliešťoch. Prisatého kliešťa je dôležité vybrať čo najskôr, a to tak, aby sa nepoškodil. Jeho skoré vybratie znižuje riziko prenosu infekcie, uviedla pre TASR samostatná vedecká pracovníčka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Štefanidesová.

V prípade, že chcú ľudia využiť možnosť analýzy, je potrebné, aby kliešťa zabaleného do vlhkej vaty vložili do plastovej ampulky alebo vrecka a následne poslali spolu s vyplneným formulárom poštou alebo doručili osobne počas pracovných dní medzi 8. a 9. h do Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. "Vyšetrenie kliešťa vzhľadom na opakované overenie výsledkov trvá približne dva až tri týždne. Správu o našich zisteniach následne zasielame odosielateľovi e-mailom. Pri tejto príležitosti je potrebné spomenúť, že ak sa kliešť pri vyberaní rozpučí alebo potrhá, výsledok analýzy na prítomnosť patogénov môže byť falošne negatívny," uviedla Štefanidesová. Zároveň pripomenula, že ak si je človek vedomý, že mal prisatého kliešťa a následne sa začne zhoršovať jeho zdravotný stav, mal by urýchlene vyhľadať lekára.

Najznámejším kliešťom vyskytujúcim sa na území Slovenska je kliešť obyčajný. "Ak si človek po pobyte v prírode či parku nájde prisatého kliešťa, bude to pravdepodobne zástupca tohto druhu. Ako kliešť obyčajný bolo identifikovaných až 97,4 percenta kliešťov z pacientov, ktoré boli na našom oddelení vyšetrené na prítomnosť pôvodcov ochorení," priblížila Štefanidesová.

Kliešte sú rozšírené takmer po celom svete a prenášajú široké spektrum mikroorganizmov – vírusy, baktérie i mnohobunkové parazity. Tieto choroboplodné zárodky môžu u človeka vyvolať rôzne ochorenia. "Ako sa však prejavia, závisí nielen od patogenity konkrétneho pôvodcu, ale aj od imunitného stavu hostiteľa," priblížila Štefanidesová.

Kliešť v priebehu svojho života prechádza rôznymi vývojovými štádiami, no prenášačom vírusov je v každej fáze. Najčastejšie sa prisaje vo vlasoch, v slabinách, na intímnych miestach alebo v oblasti kolien. Na ľudí a zvieratá prenáša najmä vírus kliešťovej encefalitídy a baktérie vyvolávajúce lymskú boreliózu a anaplazmózu. Kliešť obľubuje trávnaté porasty a kríky, obvykle v dĺžke od 20 centimetrov do jedného metra. Najlepšou prevenciou je kontrola celého tela a dôkladné vyprášenie oblečenia po príchode z lesa či túry.