NN Group kupuje Aegon Slovensko a Aegon Česká republika

Skupina predpokladá, že celý proces bude ukončený na konci prvého štvrťroku 2019.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. augusta (TASR) – Skupina NN Group vo štvrtok oznámila, že dosiahla dohodu o kúpe spoločnosti Aegon na Slovensku a Aegon v Českej republike. Na Slovensku kupuje Aegon Životnú poisťovňu a Aegon dôchodkovú správcovskú spoločnosť. V Českej republike zasa životnú poisťovňu Aegon Pojišťovna. Celková hodnota transakcie je podľa NN Group 155 miliónov eur.

Transakcia je v súlade so stratégiou NN Group dosiahnuť rast výnosov a generovať zvýšený zisk v Európe. "Túto transakciu považujem za kľúčovú v našom raste, pretože okrem portfólií k nám pribudne aj firma so silnou proklientskou orientáciou podporenou silnými digitálnymi riešeniami a s veľmi silnou distribúciou, najmä v maklérskej oblasti," skonštatoval generálny riaditeľ NN Slovenská republika Peter Brudňák.

Transakcia bude financovaná z existujúcich hotovostných zdrojov a NN Group neočakáva, že by mala mať podstatný vplyv na hospodársky výsledok a hodnotenie skupiny v rámci Solvency II. Počas nasledujúcich mesiacov budú spoločnosti Aegon vystupovať na trhu poistenia a dôchodkov ako samostatné právne subjekty. Po získaní regulatórnych súhlasov príde k zlúčeniu spoločností pôsobiacich na trhu pod značkou Aegon so spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu pod značkou NN. Skupina predpokladá, že celý proces bude ukončený na konci prvého štvrťroku 2019.

Po udelení súhlasu od Národnej banky Slovenska sa chce NN podrobne pozrieť na Aegon produkty a ich silné stránky. Plánuje tiež vytvoriť nové produkty. Z pohľadu zákazníkov by sa však podľa NN nemalo zmeniť nič. Ceny a podmienky produktov, ktoré si vybrali v spoločnostiach NN alebo Aegon, by mali zostať rovnaké. Skupina pripúšťa, že by sa v budúcnosti mohol zmeniť napríklad názov produktu. NN však uviedla, že bude zákazníkov o akýchkoľvek zmenách informovať v predstihu.