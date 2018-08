TASR

Dnes o 11:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Čereňanoch budujú kanalizáciu kvôli zlepšeniu životného prostredia

Vybudovanie kanalizácie v Čereňanoch zabezpečí podľa miestnej samosprávy nielen zlepšenie kvality životného prostredia v obci, jej rozvoj, nových obyvateľov, ale i lepšie vzťahy medzi nimi.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Čereňany 16. augusta (TASR) - Čereňany v okrese Prievidza sa dočkajú splaškovej kanalizácie. Práce za vyše 15 miliónov eur, ktoré skupina dodávateľov zabezpečuje aj v susedných Oslanoch, financuje investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) aj z fondov Európskej únie.

Vybudovanie kanalizácie v Čereňanoch zabezpečí podľa miestnej samosprávy nielen zlepšenie kvality životného prostredia v obci, jej rozvoj, nových obyvateľov, ale i lepšie vzťahy medzi nimi. "Medziľudské vzťahy sa narúšali tým, že občan občanovi večer do kanála púšťal obsah septikov, žúmp. Toto sme riešili po komisiách," ozrejmil pre TASR starosta Ján Mokrý.

Obec, ako ďalej priblížil, zaradili do aglomerácie Čereňany-Oslany. "Mali sme pripravené veci a o päť minút 12 sme nastúpili do posledného vagóna utekajúceho vlaku, sme tu a od septembra 2017 sa kanalizácia robí," podotkol.

V Čereňanoch sa podľa starostu v tejto súvislosti predalo aj 16 rodinných domov, ktoré boli prázdne. "Ako sa začala robiť kanalizácia, vznikol úplne iný obraz o obci, iné podmienky pre ľudí, pretože každý, keď sa má niekde nasťahovať, uvažuje nad všetkými za a proti a vyhodnocuje ich. Kanalizácia je taká potrebná pre ďalší rozvoj obce, ako aj vzduch a pitná voda," dodal.

V obci nie je v súčasnosti vybudovaná funkčná splašková kanalizácia, s realizáciou časti projektovanej v rámci prvej etapy sa začalo, nie je však funkčná. Dĺžka novovybudovanej kanalizácie tam bude vyše 9000 metrov a bude zaústená do novovybudovanej čistiarne odpadových vôd (ČOV).

Čiastočne vybudovanú kanalizáciu majú aj Oslany, v rámci projektu tam vznikne nová ČOV, do ktorej bude ústiť kanalizačná sieť v dĺžke viac ako 16,5 kilometra, pričom dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 13,9 kilometra.

Výška investície predstavuje 15.131.878,80 eura. StVS, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici ju bude financovať aj z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého jej Ministerstvo životného prostredia SR schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 11.650.702,97 eura. Projekt by mal byť hotový do decembra 2020.