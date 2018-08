TASR

Hrdina Superpohára Costa: Boli sme na ťahu vrátiť Realu prehry

Na snímke vpravo hráč Atlética Diego Costa oslavuje svoj gól so spoluhráčom Antoinom Griezmannom v zápase UEFA Super Cup Real Madrid - Atlético Madrid v estónskom Tallinne 15. augusta 2018. — Foto: TASR/AP

Tallinn 16. augusta (TASR) - Zápas o Superpohár UEFA je doménou španielskych futbalových tímov. Predsezónnu trofej získali kluby z Pyrenejského polostrova v priebehu desiatich rokov už deviatykrát, túto sériu preťal len triumf Bayernu Mníchov z leta 2013. Čerstvým víťazom súťaže sa stalo Atletico Madrid, ktoré v stredu v estónskom Tallinne zdolalo šampióna Ligy majstrov a mestského rivala Real 4:2 po predĺžení.

Zápas plný zvratov, ktorý mal vzhľadom na skorú fázu sezóny veľmi slušné tempo, odštartoval už v 49. sekunde najrýchlejším gólom v histórii súťaže Diego Costa. Real po zásahoch Karima Benzemu a Serga Ramosa z jedenástky otočil skóre, ale bol to opäť hrdina zápasu Costa, ktorý v 79. minúte zariadil predĺženie. V ňom Atletico udrelo dvakrát a získalo Superpohár UEFA tretíkrát v klubovej histórii po rokoch 2010 a 2012.

"Boli sme na ťahu, aby sme Realu vrátili prehry z predošlých Superpohárov. Sme naozaj veľmi, veľmi šťastní, že sa nám to podarilo," vyhlásil Costa, ktorý už tradične zvádzal ostré súboje s obrancami Realu. Pri jednom z nich zasiahol padajúceho Ramosa nohou do temena hlavy, pričom obaja hráči si po tomto incidente vymenili "šťavnaté" slová. "Sergio je skvelý hráč. Sme priatelia, ale na ihrisku to neplatí. Obaja chceme vyhrávať. Čo sa však udeje na trávniku, to na ňom zostáva."

Antoine Griezmann uvažoval v lete o zmene dresu, napokon sa rozhodol zostať v Atleticu. Francúzsky útočník, ktorý na svetovom šampionáte v Rusku pomohol reprezentácii "Les Bleus" k zisku titulu, toto rozhodnutie neľutuje. "Zostal som v Atleticu, pretože tento klub má vždy tie najvyššie ambície, s ktorými som sa stotožnil a túžim ich napĺňať. Začať sezónu ziskom trofeje je niečo výnimočné. Dobre sme sa na Real pripravili. Verím, že toto víťazstvo zvýši naše sebavedomie do ďalších zápasov," poznamenal Griezmann pre uefa.com.

Súťažná premiéra Julena Lopeteguiho na lavičke Realu Madrid nedopadla tak, ako by si bývalý lodivod Španielska predstavoval. "Vždy je ťažké doťahovať stratu proti Atleticu Madrid. Raz sa nám to podarilo, druhýkrát už nie. Zničili nás v protiútokoch. Tretí gól nám dosť ublížil a stratili sme po ňom organizovanosť v hre. Som smutný, lebo som prehral moje prvé finále. Ale viem, že mám zodpovednosť hneď od zajtrajška opäť pracovať a začať sezónu tak ako sme mali, teda víťazne," uviedol nástupca Zinedinea Zidanea.

Šancu na reparát bude mať "biely balet" v nedeľu, keď v 1. kole La Ligy privíta Getafe. Atletico vstúpi do dlhodobej súťaže na druhý deň na pôde Valencie.