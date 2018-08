TASR

Prinúti vás zamyslieť sa: Gabriela Marcinková nám priblížila nový slovenský film, ktorý vystríha pred technológiami

Na snímke herečka Gabriela Marcinková. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Inteligentný dom je hlavným hrdinom nového slovenského filmu Dôverný nepriateľ, ktorý nakrútil český režisér Karel Janák. Mysteriózny triler, v ktorom si tvorcovia zobrali na mušku smart technológie, vstupuje vo štvrtok do kín. Diváci sa môžu tešiť aj na herecký výkon Gabriely Marcinkovej, ktorá na nakrúcanie kývla vďaka výnimočnému scenáru. A či sa film podľa herečky vydaril?

"Myslím, že áno, v prospech toho hovorí názor mojej rodiny, ktorá si to bola pozrieť na Art Film Feste, plus drobné názory, ktoré som si vypočula od ostatných ľudí, lebo ja sa na to už naozaj neviem pozrieť objektívne," povedala Marcinková. Podľa nej je film nádherne natočený, režisér i kameraman urobili veľký kus práce. "Nie je to téma, ktorá by sa vo svete nespracovala, videli sme to veľakrát, je to o tom, ako sa vie zneužiť technológia alebo ako vie technológia zneužiť nás, ale ponúka to ešte jeden pohľad na celú vec - musíme si dať pozor, aby sme si to nepustili príliš blízko," hovorí herečka, ktorá má k smart technológiám neutrálny vzťah. "Rešpektujem ich, keď sa potrebujem niečo naučiť, tak sa to naučím, ale kým si môžem držať odstup, tak si ho držím. Je to pre mňa fascinujúce a obdivujem, že to niekoho napĺňa, ale som veľmi rada, že môj život je naplnený niečím iným," vyhlásila Marcinková s tým, že hercov skôr zaujíma skúmanie. "Herectvo je protiklad proti technológii, začo hovorí aj veľa názorov hercov, ktorí povedia - ja neviem poslať mail. My sa zaoberáme skôr svojím vnútrom a tým, čo cíti človek, čiže niečím úplne opačným, nepredvídateľným oproti tej technológii."

Dôverný nepriateľ prináša aj dosť akčných scén, Marcinková priznala, že v prípade jej hrdinky bola do filmu zapojená dablérka: "V jednej scéne, keď som musela autom preraziť závory to bol dokonca muž, ktorý mal parochňu. Dablérku som mala, keď bolo treba pracovať s plameňom, s plameňometom a takými záležitosťami alebo pri kreslení."

Film rozpráva príbeh sochárky Zuzany, ktorá sa spolu s manželom Andrejom presťahuje z Bratislavy do Tatier, aby na samote, odrezaní od sveta, na vlastnej koži otestovali Andrejovo životné dielo - prototyp inteligentného domu. Idylka dokonalého života v réžii modernej technológie sa však čoskoro mení na nočnú moru a boj o život. Revolučný server, ktorý bol vytvorený s cieľom, aby uľahčil život svojich majiteľov, sa vymkne spod kontroly a nečakane sa obráti proti svojmu stvoriteľovi.

Mysteriózny triler znamenal pre Marcinkovú aj prvú spoluprácu s českých hercom a spevákom Vojtěchom Dykom, Gabriela ju zhodnotia pozitívne: "Prišiel veselý, pozitívny človek, ktorý si pospevoval, rád sa rozprával o tej postave. Myslím, že medzi nami a režisérom vznikol dobrý dialóg, v rámci toho, že sme sa všetci snažili spraviť maximum pre ten film."

Dôverný nepriateľ sa nakrúcal od 5. októbra 2016 do 15. novembra 2017 v Bratislave, Prahe a na Spišskej Magure. Okrem réžie sa Karel Janák chopil aj scenára. Autorom námetu a spoluscenáristom snímky je Ľubomír Slivka. Za kamerou stál Martin Šácha. O hudbu sa postaral skladateľ a producent Ondřej Gregor Brzobohatý. Film vznikol v produkcii spoločnosti Attack Film. Koproducentmi sú RTVS, Česká televízia a Bohemia Motion Pictures.