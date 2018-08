TASR

Slovenská interpretka ľudových balád Zuzana Homolová má narodeniny

So spevákom a textárom Vlastom Redlom vydala v roku 1995 album Slovenské balady. Neodmietla ani spoločný projekt so Slovenským rozhlasom a podieľala sa na rozhlasovom mesačníku pre frankofilov.

Na snímke speváčka Zuzana Homolová. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Ružomberok/Bratislava 17. augusta (TASR) – Tvorba slovenskej pesničkárky Zuzana Homolovej sa vyznačuje lyrickosťou, poetickosťou, a silnými väzbami na folklórnu tradíciu. Nahrávka, ktorú speváčka vytvorila v spolupráci s hudobníkmi Samom Smetanom a Milošom Železňákom s názvom Tvojej duši zahynúť nedám, bola ocenená cenou slovenskej Akadémie populárnej hudby Aurel 2005 v kategórii world music. V piatok 17. augusta sa uznávaná interpretka dožíva životného jubilea 70 rokov.

Zuzana Homolová (vlastným menom Dobromila Baloghová) sa narodila 17. augusta 1948 v Ružomberku. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Už počas štúdií účinkovala v študentskom divadle. Na svojom prvom štipendijnom pobyte vo Francúzsku na univerzite (L'Université de Poitiers) zaznamenala prvý kontakt s anglosaským folkom, zameraným na ľudové balady. "Najprv som si na gitare brnkala hity Helenky Vondráčkovej, ale pošťastilo sa mi, že som dostala štipendium vo Francúzsku. Tam som objavila Joan Baezovú a Donovana," poznamenala speváčka v jednom z publikovaných rozhovorov. Od roku 1974 účinkovala štyri roky v programe Pes-nič-ky v bratislavskom Junior klube a v inscenácii Ostrovy v Divadle u Rolanda v Bratislave. Jej tvorbu si všimol český folkový hudobník, skladateľ a pesničkár Jaroslav Hutka z kapely Šafrán. "V Prahe ma predstavil celému Šafránu. On, Vladimír Merta, Vlasta Třešňák, Pepa Nos alebo Petr Lutka boli úžasní, slobodní ľudia. Hrávali sme pravidelne na Baráčnickej rychte pod hlavičkou klubu chovateľov huculských koní," prezradila speváčka.

Hudobná spolupráca na premiére divadelnej hry P. Kováčika: Krčma pod zeleným stromom v činohre Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH, dnes Mestské divadlo) v Bratislave sa začala v roku 1976. Nasledovali sólové vystúpenia v bratislavskej skupine Zátvorka (Miloš Janoušek, Tamara Koričanská, Julo Kinček), bola členkou tria s Milošom Janouškom, Ivanom Hoffmanom, ktoré malo v repertoári ľudové balady, zhudobnenú poéziu Milana Rúfusa, Vojtecha Mihálika, Viery Vincovej, Pavla Maloviča, Ivana Hoffmana, Miloša Janouška. V rokoch 1991-1993 pripravovala a moderovala relácie Pesničky do tmy v RMC Rádiu (spolu s M. Janouškom) o folku, šansóne a rocku. Z toho obdobia pochádza aj spoločný koncert s vynikajúcim českým hudobníkom Jiřím Stivínom, ktorý folková speváčka odohrala v bratislavskom Štúdiu S. V roku 1992 realizovala so skupinou Sklo cyklus Pesničkári slovenskí.

So spevákom a textárom Vlastom Redlom vydala v roku 1995 album Slovenské balady. Neodmietla ani spoločný projekt so Slovenským rozhlasom a podieľala sa na rozhlasovom mesačníku pre frankofilov. Na podnet huslistu Sama Smatanu sa opäť vrátila k folku. Vystupovala na Rudolstadt festivale v Nemecku a podujala sa participovať na ďalších projektoch vtedajšej Slovenskej televízie (STV) a Divadla a.ha. v Bratislave pod názvom Urobme si ticho. Skupina Banda príležitostne spolupracuje so speváčkou ľudových balád a pesničkárkou Zuzanou Homolovou. Od roku 2006 vystupuje v zoskupení Trojka Zuzany Homolovej, ktorú s ňou tvoria Samo Smetana - husle, Miloš Železnák - gitara. Spolu vydali niekoľko albumov, album Ňet vekšeho rozkošu bol nominovaný na cenu Radio_Heard Awards (RHA) 2013. Spojenie poézie a minimalistickej až tichej hudby priniesol album z roku 2014 Medzi dvomi prázdnotami. Ten nahrala Zuzana Homolová spolu s hudobníkom Milošom Železňákom.

Zdroj: www.hc.sk, www.tyzden.sk, www.slnkorecords.sk