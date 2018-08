Dominika Dobrocká

Toto 5-ročné dievčatko roztopilo srdce obávaného Simona Cowella. A potom svojím spevom vyrazilo všetkým dych

Toto dievčatko si svojím prístupom získalo všetkých divákov. Z malej princeznej sa stala hviezda.

WASHINGTON 15. augusta - Sophie Fatuová má iba päť rokov, no už teraz je z nej hviezda. Ľudia si ju okamžite zamilovali aj vďaka jej rozkošnosti a čistej detskej dušičke. Okrem iného však nezabudnime, že táto malá dáma má naozajstný talent. Spieva z hĺbky svojho srdca. Talent svojho dievčatka podporuje aj jej mamička. Aj vďaka nej sa princezná mohla postaviť pred porotu talentovej súťaže „Amerika má talent“ a vyraziť dych všetkým prítomným vrátane poroty.

Na kasting prišla s pripravenou pesničkou „I did it my way“ od jej obľúbeného Franka Sinatru. Ohúrila a postúpila. V ďalšom kole sa slečna opäť predviedla svetu vo veľkom. Na pódiu sa objavila kučeravá a usmiata princezná, ktorá neváhala opäť viesť debatu so známym katom Simonom Cowellom. Ten sa jej opýtal, čo by spravila s miliónovou výhrou, ktorú si domov víťaz odnesie. Sophie táto otázka nezaskočila a nad jej odpoveďou by sa mali zamyslieť mnohí. Vysvetlila, že ju peniaze nezaujímajú, ona chce len spievať a robiť ľudí šťastnými. Dievčatko v ružových šatách po krátkej debate opäť zaspievalo. Aj tentokrát si vybralo legendárneho Sinatru a jeho pesničku „New York, New York“.