Tento kozí hrdina utiekol z jatiek a po roku sa vrátil, aby vyslobodil ďalších 75 kôz a oviec

Výmyselník Fred je podozrivý z pomoci pri úteku jeho 75 zvieracích kamarátov. Miestni ľudia bez zaváhania ukazujú prstom na spokojného capka.

— Foto: Repro foto nypost.com

HACKETTSTOWN 15. augusta - Aj zvieratá dokážu držať spolu a do poslednej chvíle za nevzdávajú. Dôkazom sú desiatky kôz a oviec, ktorým sa podarilo ujsť z jatiek v New Jersey. Miestni obyvatelia vtipkujú o tom, že za ich útekom stojí kozí Spartakus, vlastným menom Fred. Tomu sa z jatiek podarilo ujsť ešte minulý rok, čím si zachránil život. Odvtedy sa občas v meste objaví a len tak sa prechádza. Aj napriek tomu, že sa nedá Freda s istotou obviniť, ľudia tvrdia, že sa v dobe veľkého úteku capko potuloval v okolí jatiek.

Spolu 75 utečencov začali naháňať policajti, ktorí sa snažili ich zahnať do ohrady. Väčšinu sa im podarilo zhromaždiť v ohrade do jednej hodiny. Fred sa chvíľku na to priblížil a začal hlavou búchať do bránky. Pravdepodobne sa snažil svojich zvieracích kamarátov opätovne vyslobodiť. „Určite to bol on. Myslím si, že on je vinník. Určite mlátil hlavou do plotu a vypustil ich rovnako aj včera večer. Musel do toho vložiť veľa síl,“ vyjadril svoje podozrenie pre New York Post správca jatiek Bouwe Postma. Podľa policajného hovorcu Darrena Tynana je stále na úteku 10 až 20 zvierat. Či je ich vodcom práve Fred sa nevie. Dôležité je podľa Tynana, že sa nikomu nič nestalo a nikto nebol zranený. „Človek nikdy nevie, čo sa zvieraťu zrodí v hlave a čo môže urobiť,“ dodal na záver hovorca.