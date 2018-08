TASR

Európu a Latinskú Ameriku prepojí podmorský optický kábel

Takzvaná digitálna diaľnica by mala byť spustená v roku 2020.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Brusel 15. augusta (TASR) - Konzorcium BELLA (Building Europe Link to Latin America), ktorého hlavným investorom je Európska komisia, podpísalo dohodu so súkromným konzorciom EllaLink o prepojení Európy a Latinskej Ameriky podmorským optickým káblom. Prepojenie by malo výrazne podporiť spoluprácu v obchode a vo vzdelávacej, vedeckej, ako aj v kultúrnej oblasti.

Takzvaná digitálna diaľnica by mala byť spustená v roku 2020. Podmorský kábel povedie po dne Atlantického oceána z Brazílie do Portugalska a v prvej fáze tak prepojí tieto dve krajiny. Neskôr by mal projekt umožniť prepojenie aj ďalších krajín v Južnej Amerike a v rámci Európskej únie.

Európska komisia investuje do projektu približne 26,5 milióna eur. Z toho väčšiu časť v rámci programu Horizon 2020 a časť v rámci programu Copernicus.