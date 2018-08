TASR

Bratislavské letisko vybavilo v júli historicky najviac cestujúcich

Hranicu 300.000 vybavených cestujúcich sa na letisku v slovenskom hlavnom meste podarilo prekonať v histórii len dvakrát.

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika, archívna snímka. — Foto: Facebook Letisko Bratislava

Bratislava 15. augusta (TASR) – Bratislavské Letisko Milana R. Štefánika vybavilo počas júla tohto roku historicky najvyšší počet cestujúcich v priebehu jedného mesiaca. Spolu na prílete a odlete prešlo bránami letiska 349.720 ľudí, čo je najvyšší mesačný počet od začiatku prevádzky na letisku v roku 1951. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.

Letisko podľa jeho slov už tretí mesiac po sebe atakuje najvyššie čísla v počte vybavených pasažierov. Po júni a júli by mal v tomto trende pokračovať aj august. “Podľa posledných údajov obdobne vyzerá aj mesiac august, kde sa historicky dostaneme cez hranicu 300.000 pasažierov, očakávame 320.000 – 330.000 cestujúcich,” avizoval Pojedinec.

Hranicu 300.000 vybavených cestujúcich sa na letisku v slovenskom hlavnom meste podarilo prekonať v histórii len dvakrát. A to v júli 2008, kedy prešlo letiskom 304.146 ľudí a v júli 2017, kedy bolo vybavených 304.388 cestujúcich.

Celkovo prešlo bránami bratislavského letiska od januára do konca júla 1.251.283 cestujúcich. V porovnaní s minulým rokom to znamenalo nárast o 20 %. Na pravidelných linkách pritom najviac ľudí cestovalo do Londýna, Dublinu, Moskvy či Milána, Skopje a Kyjeva. Počas dovolenkovej sezóny je najvyšší záujem o dovolenkové lety do destinácií Antalya v Turecku či Hurghada v Egypte, alebo o Solún, Krétu a Rodos v Grécku.

Za celý rok 2018 odhaduje letisko rekordné čísla v počte vybavených cestujúcich. “Ak sa vo svete nič mimoriadne neudeje, čo sa týka bezpečnosti, očakávame, že výsledky by mohli prekonať predchádzajúce historické čísla. Očakávame počet pasažierov niekde na úrovni 2.240.000,” vyčíslil Pojedinec.