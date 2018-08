Dominika Dobrocká

Symbolom zrúteného mosta v Janove je zelený nákladiak. Vodičove slová vás presvedčia, že prežil naozaj iba zázrakom

Iba sekundy rozhodli o jeho osude. Vodič zeleného nákladiaka prežil tragédiu v Janove.

JANOV 15. augusta - Tragédia v talianskom Janove zasiahla celú Európu. Symbolom pádu mosta sa stalo zelené nákladné auto a vodič doposiaľ známy ako F.L. Tomu zachránila život okamžitá reakcia a zastavenie len pár metrov od padajúcej konštrukcie. Na priepasť, ktorá sa pred ním predostrela, pravdepodobne nikdy nezabudne. „Videl som, ako sa predo mnou zrazu začala prepadať cesta. Spolu so všetkými autami, ktoré na nej stáli,“ opísal tragickú udalosť v Janove vodič zachráneného nákladiaku.

K zachránenému sa vyjadril aj generálny riaditeľ firmy Basco Giovanni D'Alessandra. Ten informoval o tom, že má vodič kamiónu 37 rokov, má manželku a deti. Práve sa vracal z prekládky tovaru v Riviere di Ponente do Janova, keď sa mu pred očami odohral katastrofický scenár. „Je v úplnom šoku. Záchranárom povedal, že videl, ako sa pred ním prepadla zem so všetkými autami, ktoré ho obehli. Okamžite svoje vozidlo zastavil, vystúpil a utekal do tunelu, z ktorého vyšiel,“ dodáva D'Alessandra.

Počet obetí stúpol

Na najmenej 37 sa podľa najnovších údajov zvýšil počet obetí na životoch, ktorý si vyžiadalo utorkové zrútenie diaľničného mosta v talianskom Janove. Zranených je 16 ľudí a stav 12 z nich je kritický, oznámili regionálne úrady, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA. Pohotovostné zložky podľa oznámenia naďalej intenzívne pracujú na mieste tragédie, kde strávili aj celú noc - v nádeji, že v troskách nájdu ďalšie živé osoby. Medzi obeťami sú aj najmenej tri deti vo veku 8, 12 a 13 rokov.

Pri zrútení časti Morandiho mosta nad údolím rieky Polcevera v Janove spadlo v utorok krátko pred poludním z výšky niekoľkých desiatok metrov aj 30-35 osobných a viacero nákladných áut. Trosky a vozidlá dopadli do koryta rieky, na železničné koľaje a do priemyselného areálu. V čase incidentu bola v danej oblasti silná búrka. Na moste vybudovanom ešte v 60. rokoch 20. storočia tiež prebiehali údržbové práce.

Zodpovedná je súkromná spoločnosť

Minister dopravy Danilo Toninelli pripísal zodpovednosť za pád mosta súkromnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje veľkú časť diaľničnej siete v Taliansku a ktorej manažment by podľa neho mal odstúpiť. „V prvom rade by mal rezignovať manažment Autostrade per l'Italia,“ napísal Toninelli na Facebooku s tým, že tejto firme by mali odobrať licenciu na prevádzku diaľnic, pričom bude čeliť pokutám do možnej výšky 150 miliónov eur. Toninelli už predtým vyhlásil, že ak svoju úlohu zohrala nedbalosť, „ten, čo sa jej dopustil, za to musí zaplatiť“. Doplnil, že spoločnosť Autostrade per l'Italia dosahuje „miliardové“ zisky, avšak platí len „niekoľko miliónov“ na daniach. Okrem toho podľa neho „ani len nerobí potrebnú údržbu mostov a diaľnic“ a dopúšťa sa „vážnych nedostatkov“.