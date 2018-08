TASR

Cyklopátrania Prešovským krajom pokračujú v Levočských vrchoch

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/AP

Prešov 15. augusta (TASR) - Zábavno-poznávacie preteky Cyklopátrania Prešovským krajom 2018, ktoré už piaty rok organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, pokračujú v Levočských vrchoch. Cyklisti sa tam stretnú v sobotu 18. augusta, aby objavili zaujímavosti tejto časti Slovenska.

Cyklopátranie v Levočských vrchoch štartuje v autokempingu v Levočskej doline. "Cyklisti budú mať k dispozícii 15 zaujímavých miest, na ktoré sa môžu vybrať počas päťhodinového časového limitu. Body za navštívenie miest zbierajú prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie Objavujme. Na každom mieste sa prostredníctvom aplikácie zlokalizujú a získajú tak súťažné body. Súťažné miesta sú rôznej náročnosti, cyklisti si ich vyberajú podľa vlastného uváženia," informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska s tým, že ich nájdu v spomínanej aplikácii deň pred pretekmi.

Objaviť budú môcť vybrané pamiatky v Levoči, Levočskú dolinu, Mariánsku horu aj lokality zaniknutých obcí bývalého vojenského obvodu Javorina. Pripravené sú pre nich aj miesta s výhľadmi na Vysoké Tatry i Spišský hrad. K zaujímavým súťažným bodom bude podľa Čechovej patriť napríklad pamätník SNP, ktorý je venovaný pamiatke obetí zostreleného sovietskeho lietadla v októbri 1944.

Cyklopátrania sú určené cyklistom rôznych vekových a výkonnostných kategórií. "Hlavným cieľom je najmä spoznať ďalší krásny región Prešovského kraja. V Levočských vrchoch sme v posledných rokoch podporili značenie cyklistických trás a tiež sme zabezpečili osadenie informačných tabúľ s mapami v siedmich lokalitách. Veríme, že aj tieto naše aktivity pomôžu cyklistom v lepšej orientácii a k výborným výkonom na pretekoch," uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

K dispozícii je osem kategórií, a to ženské, mužské a zmiešané dvojice so súčtom veku do 60 rokov a nad 60 rokov a sólo kategórie mužov a žien bez ohraničenia veku. "Súťaží sa o medaily a na záver pretekov v Prešove bude vyžrebovaný výherca bicykla. Všetky informácie nájde verejnosť na stránke www.severovychod.sk," pripomenula Čechová.

Cyklopátrania Prešovským krajom záujemcom počas tohto leta postupne predstavujú štyri lokality. V júni spoznávali okolie Medzilaboriec, v júli prírodu v Bardejovskom okrese. Sériu podujatí uzavrú po Levočských vrchoch 8. septembra preteky v Prešove a okolí.