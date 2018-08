TASR

Látala vypadnutie po predĺžení veľmi sklamalo: Musíme ísť ďalej

Trnava zabojuje o skupinu Európskej ligy UEFA, na budúci týždeň sa stretne s postupujúcim z dvojice Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki.

Vľavo tréner Trnavy Radoslav Látal a vpravo Erik Jirka (Trnava) v odvete 3. predkola Ligy majstrov vo futbale FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad 14. augusta 2018 v Trnave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 15. augusta (TASR) - Favorizovanú Crvenu Zvezdu Belehrad chceli futbalisti Trnavy v treťom predkole Ligy majstrov 2018/2019 potrápiť a podarilo sa im to nad očakávanie. Srbský majster síce cez Spartak prešiel do play off, potreboval na to ale predĺženie v odvete na zaplnenom Štadióne Antona Malatinského (2:1 pp), keďže doma so slovenským šampiónom remizoval 1:1.

Tréner "andelov" Radoslav Látal netajil po utorňajšom súboji obrovské sklamanie. Jeho hráči strelili vďaka Marekovi Bakošovi gól už v 6. minúte, ale o minútu vyrovnal El Fardou Ben Nabouhane. V 98. minúte potom rozhodol dobre hrajúci Nemanja Radonjič. "Z našej strany je to sklamanie. Boli sme blízko postupu. Ale keď hráme s takýmto mužstvom, nemôžeme urobiť také chyby. Dali sme krásny gól, ale hneď sme inkasovali. Zápas to bol vyrovnaný, bez veľkých šancí. Mohli sme po Bakošovej šanci vyhrať, ale súper potom v predĺžení rozhodol. Chcem sa poďakovať divákom, ako nás povzbudzovali. Musíme dať hlavy hore, čaká nás liga a potom ideme ďalej. Chcem pochváliť celý kolektív za odvedené výkony, my sa už musíme pozerať dopredu," hodnotil na pozápasovej tlačovej konferencii český kormidelník.

Spartak odohral v tomto ročníku v LM šesť duelov, v 1. predkole vyradil bosniansky Mostar, 2. predkole poľskú Legiu Varšava. Trnava zabojuje o skupinu Európskej ligy UEFA, na budúci týždeň sa stretne s postupujúcim z dvojice Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki (prvý zápas 3:0). Spartak začne u súpera (štvrtok 23. augusta), v odvete (30. augusta) bude mať výhodu domáceho prostredia. Látal účinkovanie Trnavy v elitnej súťaži zbilancoval slovami: "Vrchol bol dnes. Po dobrom výsledku v Belehrade to bol pre nás zápas roka. Bolo to finále všetkého, čo sme si vybojovali cez ligu, cez Mostar a Legiu. Sklamanie je obrovské, boli sme od toho kúsok. Keď si tak človek v hlave premietne, že by nás Crvena Zvezda herne prevýšila a dala nám dva góly, bolelo by to menej. Ale dostali sme gól v predĺžení a sklamanie je o to väčšie."

"Červeno-čierni" majú veľmi náročný program, už v sobotu hrajú vo Fortuna lige s Nitrou. "Ešte nemyslím na to čo bude. Teraz sa mi točí v hlave ťažký zápas s CZ. Je to obrovské sklamanie. Crvenu Zvezdu sme chceli potrápiť, aj sme ju potrápili. Keď je človek tak blízko, sklamanie je naozaj obrovské. Teraz ale máme Nitru a musíme sa sústrediť na ligu. Bolo tam predĺženie a chlapci dostali zabrať. Nevieme, čo bude do soboty. Je toho dosť."