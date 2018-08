TASR

Trenčín v odvete v Holandsku sa stal nečakane favoritom na postup

Moniz napriek všetkému, čo hovorí v prospech fortunaligistu, upozornil, že ešte nie je hotovo.

Na snímke tréner AS Trenčín Ricardo Moniz. — Foto: TASR - Raroovan Stoklasa

Rotterdam 15. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín nastúpia na odvetu 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 na trávniku Feyenoordu Rotterdam v neočakávanej pozícii favorita na postup. Vyslúžili si ju minulotýždňovým víťazstvom v žilinskom úvodnom stretnutí 4:0. Odveta je na programe vo štvrtok o 20.30 h na rotterdamskom štadióne De Kuip pod taktovkou dánskych rozhodcov.

Zverenci Ricarda Moniza si vystúpenie v Žiline zopakovali aj cez víkend, keď vo 4. kole Fortuna ligy zdolali domáci MŠK 3:2. Potvrdili gólový apetít z predchádzajúcich duelov, v ktorých zdolali Górnik Zabrze 4:1, ŠKF iClinic Sereď 5:1 a Feyenoord 4:0. Chorvátsky útočník Antonio Mance sa pred týždňom zaskvel hetrikom, holandský záložník Joey Sleegers strelil Žiline dva góly. Naopak, Feyenoord vyšiel strelecky naprázdno aj v otváracom zápase najvyššej holandskej súťaže, v ktorom prehral na ihrisku De Graafschapu 0:2. V zostave trénera Giovanniho van Bronckhorsta už pritom figurovali stredopoliar Tonny Vilhena či útočník Robin van Persie.

Moniz napriek všetkému, čo hovorí v prospech fortunaligistu, upozornil, že ešte nie je hotovo: "Pokiaľ by v prvom zápase padol ešte jeden gól a zvíťazili by sme 5:0, možno by sme už mohli povedať, že sme postúpili. Ešte sme však neprešli do nasledujúceho kola. Máme hráčov, ktorí sú hladní po úspechu a chcú preraziť v Európe." Trenčania sa budú chcieť vyhnúť situácii spred štyroch rokov, v sezóne 2014/2015 v 2. predkole s Vojvodinou Novi Sad uspeli doma takisto 4:0 a v odvete u súpera prehrali 0:3. "Boli sme doplašení a nevedeli sme, čo sa deje. V Rotterdame na nás čaká ešte búrlivejšie prostredie ako v Novom Sade. Percentuálne šance sú na našej strane, ale stále musíme byť obozretní. Rozoberieme si chyby aj pozitíva z prvého zápasu a použijeme to do odvety," uviedol brankár Igor Šemrinec, ktorého čisté konto by znamenalo pokojný prechod do play off o skupinovú fázu.

AS v ňom hral jediný raz, v ročníku 2016/2017 nestačil na Rapid Viedeň. "Ak chceme postúpiť do nasledujúceho kola, musíme bojovať a hrať rovnako ako pred týždňom. Očakávame lepší Feyenoord, v prvom zápase im chýbalo niekoľko hráčov. Musíme sa nachystať, ešte nie je koniec," zdôraznil kapitán Achraf El Mahdioui. Postupujúci sa v play off stretne s AEK Larnaka alebo Sturmom Graz. Cyperské mužstvo triumfovalo na úvod v Rakúsku 2:0 (odveta na Cypre vo štvrtok o 17.30 SELČ). Pre Trenčín by bola účasť v skupinovej časti historický úspech, na pôde jedného z najslávnejších holandských klubov k nemu môže urobiť veľký krok.