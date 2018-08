Nikoleta Bugalová

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Malá slovenská firma svojimi tradičnými výrobkami bojuje s nekvalitou z Ázie. Šije ich ekologicky a ručne v chránenej dielni

V chránenej dielni spoločne ručne šijú a vyrábajú výrobky z ľanu. Vyrábajú produkty, ktoré sú šetrné k prírode, čím bojujú proti nekvalite z Ázie a zbytočnému plastovému zamoreniu.

— Foto: Localhand

GALANTA 18. augusta (Dobré noviny) - V posledných rokoch sa na slovenskom trhu rozrástol počet ekologických produktov. Všetci predsa chceme, aby nebola naša krajina znečistená a chceme pre ňu len to najlepšie. Svet je neustále zaplavovaný nekvalitným textilom z rôznych fabrík, v ktorých zaobchádzajú s textilom či ľuďmi nie práve najlepšie. Proti tomu však bojuje aj malá slovenská firma Localhand.

Ekologicky proti nekvalite

Na trhu sú síce len niečo cez rok, no svoju obľubu si získali u ľudí z rôznych kútov Slovenska. Ich produkty sú ekologické a sú určené ako ľuďom do bežných domácností, tak aj do reštaurácií. „Bytový textil sme pôvodne začali vyrábať pre potreby našej maloobchodnej prevádzky. Práve preto, že na trhu sa nachádza nekvalitný materiál dovážaný prevažne z Ázie, sme chceli prísť s ekologickým nápadom. Ak sme aj našli firmu, ktorá by nám bola schopná poskytovať výrobky, bola zbytočne predražená, preto sme sa rozhodli si vyrábať produkty sami,“ prezradil jeden zo zakladateľov firmy Peter Šípoš.

Táto firma sa zaoberá výrobou kvalitných a ručne šitých textilných produktov, ako sú zástery, obrusy, utierky či prestieradlá. „Časť našej produkcie je prístupná na našom webe, no to nie je ani zďaleka všetko, čo v dielni vyrábame. Denne riešime a realizujeme množstvo individuálnych požiadaviek našich klientov, od jednoduchých zákaziek, ako je ušitie obrusu na mieru, cez realizácie kompletného vybavenia izieb našim textilom v hoteloch a penziónoch,“ prezradili.

Firma sa v začiatkoch nemohla pýšiť veľkým personálom, no podľa slov jedného zo zakladateľov dnes tvorí tím slušný počet ľudí. „Dnes sa môžeme pochváliť, že máme ucelený tím desiatich ľudí. Náš tím sa však musí nevyhnutne rozširovať.“

Materiály sú šetrné k prírode aj pokožke

Na tvorbu potrebujú aj množstvo inšpirácie. „Námety čerpáme tým, že sa túlame po Slovensku, po Európe aj po svete. Samozrejme, sa inšpirujeme internetom a našimi zákazníkmi. Čerpáme od nich nové námety,“ povedal Peter Šípoš pre Dobré noviny. Čo sa týka materiálov, tak si môžete byť istí, že sú na 100 percent prírodné. Localhand vyrába svoje produkty z ľanu a bavlny, aby boli šetrné k planéte aj k pokožke. „Prioritne vyrábame produkty z bavlny a ľanu. Sú recyklovateľné a príjemné na dotyk, to sme práve chceli.“ Mnoho ľudí si pri nákupe potravín kupuje plastovú tašku, no s ľanovými vreckami je to jednoduchšie, nielenže sú ekologické, no môžete ich používať dokola.

Svoje kúsky šijú v chránenej dielni tak, aby boli praktické, no nemusíte sa báť, že nie sú vizuálne estetické. Nemusíte si vybrať len z ponuky. Ak si to predstavujete inak, stačí im napísať. „Sme firma, ktorá vyrába na mieru všetko, no zákazníci nie sú obmedzení internetovým výberom. Dá sa nás kontaktovať a dohodnúť sa na látke či vzore,“ povedal Peter. Za jeden a pol roka sa firma Localhand na trhu osvedčila, čo sa ukázalo na spokojnosti zákazníkov. „Za jeden a pol roka našej výroby sme mali iba jednu reklamáciu, na čo sme patrične hrdí.“

Aj keď je firma Localhand malá, oplatí sa ju poznať. Postupne sa rozširuje, pretože jej produkty z ľanu sú šetrné ako k prostrediu tak aj k ľudskej pokožke. Tieto produkty sa najnovšie dajú kúpiť už aj na rôznych festivaloch.