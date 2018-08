TASR

V kaštieli v Malackách sa vo štvrtok predstaví skupina King Shaolin

Kaštieľ, Malacky — Foto: Facebook

Malacky 15. augusta (TASR) - Mestské centrum kultúry (MCK) v Malackách počas Kultúrneho leta 2018 pripravilo pre milovníkov hudby sériu koncertov. Najbližšie sa v rámci Hudobných štvrtkov predstaví v kaštieli 16. augusta o 19. hodine new age poprocková kapela King Shaolin.

Skupina vznikla v lete 2012. Tvoria ju spevák, gitarista a skladateľ Dominik Štofko, Norbert Neuschl (basgitara, sprievodné vokály), Michal Skácel (bicie nástroje) a Michal "Mustafa" Neffe (gitara, sprievodné vokály). Jej prvý singel My road sa dostal do hranosti hudobnej televízie ÓČKO TV, ďalšie piesne hrávali viaceré slovenské rádiá. Za deväť mesiacov roka 2013 kapela odohrala dve klubové turné, letné festivaly a získala angažmán v Miláne.

V roku 2014 ju nominovali v kategóriách interpret roka a koncertná kapela roka v Radiohead Awards a na objav roka v rámci hudobných cien ZAI. Jej skladby sa dostali aj do českej MTV, ÓČKO TV, MUSIQ 1TV. Získala druhé miesto na medzinárodnom festivale piesne v poľskom Rzeszowe a ocenenie za najlepšiu kompozíciu si prevzal autor Dominik Štofko za skladbu Friend (2015).

Skupina vydala EP album Burn Inside (2016), z ktorého boli zaradené do rádiových rotácii skladby Money In My Soul a Waiting. Singel Money Iny My Soul sa držal deväť týždňov v prvej stovke najhranejších skladieb na Slovensku. Vlani kapela vydala dlhoočakávaný druhý album Play Against The Rules, ku ktorému absolvovala klubové turné po Slovensku s názvom Maresi Tour 2017.

Kapela King Shaolin pôsobí na hudobnej scéne viac ako päť rokov a patrí medzi angažované formácie, ktoré hrajú okolo 100 koncertov ročne. Jej hlavnou myšlienkou je šíriť pozitívny postoj k životu, vytvárať dobrú zábavu na vystúpeniach a byť otvorený a pravdivý voči sebe i ostatným.

Kultúrne leto 2018 sa koná s podporou mesta Malacky a Bratislavského samosprávneho kraja.

Informácie TASR poskytla Zuzana Chrustová z MCK Malacky.