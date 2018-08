Dominika Dobrocká

Dnes o 09:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fotka tohto Slováka upútala Európu. Záber zo slovenskej dedinky je podľa expertov fotkou mesiaca august

Nebolo to plánované a predsa to vyšlo. Fotografia Slováka Aleša zaujala profesionálov, ktorí ju zaslúžene ocenili.

Ilustračná foto — Foto: Pexels.com

BRATISLAVA/ABRAMOVÁ 15. augusta - Vďaka objektívu fotoaparátov vznikajú tie najkrajšie spomienky a diela. Nie je to inak ani v prípade fotografie Slováka Aleša Tvrdého, ktorý svojím záberom očaril nielen oko lajka, ale aj Federáciu európskych profesionálnych fotografov. Tá každý mesiac vyberá tie „naj“. Organizácia to však nemá také jednoduché. Združuje totiž viac ako 50-tisíc fotografov z celej Európy, ktorí mesiac čo mesiac posielajú svoje fotografie vystihujúce konkrétny mesiac a ročné obdobie. Naša krásna krajina očarila a vďaka záberu z okolia obce Abramová si fotograf Aleš Tvrdý vyslúžil titul „Fotka mesiaca august“.

Foto: Facebook/Photo and Traveling/Aleš Tvrdý

Záber na prvý pohľad vyzerá ako namaľovaný obraz. Je to však reálna snímka nebesky modrej oblohy s lúčmi slnka prenikajúcimi cez košatý strom. Tvrdý na tento záber nečakal ani si miesto nevytipoval, jednoducho to prišlo. Náhoda? Tie vraj neexistujú. „Včera ráno som našiel tak krásne miesto, že som sa odtiaľ nevedel pohnúť ďalej. Nie je to žiadna turistická atrakcia alebo obľúbené miesto. Proste som sa len presúval medzi vytipovanými lokalitami. Zrejme som bol v tom najlepšom čase, na super mieste. Niekedy netreba plánovať. Len si proste vychutnať aktuálny okamih a tešiť sa z toho, že som tam. To je celé. O všetko ostatné, sa postará príroda,“ napísal k fotografii Aleš Tvrdý. Fotografia vznikla vďaka šikovnosti a tomu správnemu cíteniu. Fotograf na tento záber použil zrkadlovku Nikon D850 s objektívom Nikkor 24-70mm.

Aleš Tvrdý je nielen fotografom ale aj zanieteným cestovateľom a blogerom. O svojich cestách rád píše a informuje svojich fanúšikov a sledovateľov. Dodnes sa mu podarilo precestovať desiatky krajín, o ktorých sa môžete dočítať na jeho blogu. Vyberá si rôzne destinácie a podľa zoznamu, ktorý má zverejnený na svojej stránke, sa pravdepodobne nebojí odletieť nikam. Alešovi k titulu gratulujeme a prajeme mu ešte mnoho krásnych zážitkov a nalietaných míľ.