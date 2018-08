J. Muška: Doprava a energetika sú oblasťami spolupráce Ukrajiny a SR

TASR

Dôležitým impulzom pre dopravu bolo spustenie nákladných vlakov v júni 2017 z Číny do Európy po trati, ktorá prechádza územím Ruska a Ukrajiny, pripomenul Muška.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Doprava je po energetike druhou strategicky dôležitou oblasťou spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ide najmä o realizáciu ekonomickej zóny novej Hodvábnej cesty. Pre TASR to uviedol ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška.

Energetika a doprava sú v príslušných pracovných skupinách kľúčovými oblasťami pre ukrajinsko-slovenskú zmiešanú komisiu pre hospodársku, priemyselnú, vedeckú a technickú spoluprácu. "Veľmi dúfame, že piate stretnutie po päťročnej prestávke sa uskutoční ešte v tomto roku v Kyjeve," konštatoval. V rámci komisie sa takisto plánujú podujatia ako obchodné fórum a ukrajinsko-slovenská obchodná rada, ktorá poskytne príležitosť diskutovať o prioritách ďalšej spolupráce.

Ukrajinský diplomat ďalej uviedol, že obe krajiny spolupracujú v oblasti jadrovej energetiky. Trnavská inžinierska spoločnosť VUJE informovala TASR, že za posledných desať rokov dodala rôzne zariadenia a systémy pre všetky prevádzkované ukrajinské jadrové elektrárne, ako aj pre černobyľskú jadrovú elektráreň (JE). "Len pred mesiacom sme úspešne odovzdali kontajnery na prepravu tekutých rádioaktívnych odpadov pre černobyľskú JE," priblížila spoločnosť s tým, že v súčasnosti realizuje pre Rovenskú JE dodávku systému na meranie koncentrácie vodíka v hermozóne tretieho bloku v rámci predlžovania jeho životnosti.

Dôležitým impulzom pre dopravu bolo spustenie nákladných vlakov v júni 2017 z Číny do Európy po trati, ktorá prechádza územím Ruska a Ukrajiny, pripomenul Muška. V novembri 2017 sa prvý vlak dostal do Bratislavy. Celkovo počas minulého roka touto trasou prešlo 24 vlakov cez územie SR, v prvej polovici roku 2018 je ich počet okolo 120. "Očakávame, že takýchto kontajnerových vlakov môže byť ročne do 500. Predstavte si, koľko to bude nákladu a práce," uviedol s tým, že to môže byť impulz pre rozvoj východného Slovenska. V súvislosti s prepravou nákladu cez Ukrajinu spomenul aj uvedenie do prevádzky nového železničného tunela cez Karpaty v máji tohto roka.

Veľmi aktuálnou je podľa neho spolupráca na vytvorení vhodných logistických centier, respektíve terminálov v SR a na Ukrajine. Najmä financovanie výstavby takýchto stredísk môže poskytnúť Európska investičná banka alebo Čína, dodal.

K rozvoju osobnej železničnej dopravy uviedol, že ukrajinské štátne železnice hľadajú možnosť realizácie spojenia vo formáte InterCity napríklad z Mukačeva do Budapešti a teoreticky z Mukačeva do Košíc. Dôležitá je však obsadenosť vlakov, povedal o ekonomickej stránke osobnej vlakovej dopravy.

Veľvyslanec Muška bol v minulosti predstaviteľom Ukrajiny v Dunajskej komisii. V tejto súvislosti povedal, že treba viac využívať dopravný potenciál rieky Dunaj pre nákladnú dopravu a turizmus.