Včera o 22:04 čítanie na minútu

Bratislavčania si pripomenuli 99. výročie rozšírenia mesta o Petržalku

Podujatie s názvom Obsadenie Petržalky sa uskutočnilo pri Mýtnom domčeku na staromestskej strane Starého mosta.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Petržalský okrášľovací spolok (POS) s ďalšími Bratislavčanmi si v utorok pripomenul 99. výročie pripojenia svojej mestskej časti k Bratislave. Podujatie s názvom Obsadenie Petržalky sa uskutočnilo pri Mýtnom domčeku na staromestskej strane Starého mosta. Slávnostný rámec mu dodala viacerými vstupmi dychová hudba Spojár.

"Je to sviatok pre Bratislavu aj pre Československo, ktoré si pripomína storočnicu. Po prvej svetovej vojne Petržalka patrila Maďarsku a jej pripojenie na našu stranu sa udialo vojenskou cestou, 14. augusta 1919 nadránom jednotkami Stráže slobody pozostávajúcimi hlavne z vojakov Československých légií a členov Sokola. Niektorí z nich v noci bosí prebehli po moste na maďarskú stranu, ďalší sa na člnoch preplavili cez Dunaj pod Lafranconi. Vyšportovaní 'sokoli' vykonali nebezpečnú prácu, keď sa v tme šplhali po nosníkoch mosta a strihali zápalné šnúry k výbušninám pripraveným vyhodiť most do vzduchu. Takto potichu zajali asi 90 maďarských vojakov a previezli ich na bratislavskú stranu. Keďže ich museli stravovať, po niekoľkých dňoch ich bez zbraní poslali domov," priblížil vtedajšiu situáciu Ernest Huska z POS.

Aj predsedníčka tohto spolku a námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšekova zdôraznila, že táto významná a úspešná vojenská operácia sa zaobišla bez streľby. Zároveň dodala, že POS si cení a pripomína míľniky histórie. Pri budúcoročnej storočnici si chcú túto udalosť pripomenúť odhalením pamätnej tabule. Musia o tom konzultovať s pamiatkarmi, keďže Mýtny domček je národná kultúrna pamiatka. Bratislavský archív pripravuje k storočnici výstavu historických dokumentov.

"Akcia československých vojenských síl pred 99 rokmi zmenila naše hranice. Teraz žijeme v dobe, keď ich nemusíme strážiť. Vážme si túto slobodu," pripomenul chargé d'affaires českého veľvyslanectva na Slovensku Pavel Sladký.